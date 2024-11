Rugani al Napoli: c’è la svolta, l’annuncio ufficiale

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale e tra i nomi possibili c’è anche quello di Daniele Rugani. Le ultime sul giocatore dell’Ajax

Antonio Conte vuole un centrale. Juan Jesus e Rafa Marin non danno le certezze che il tecnico si aspettava e molto probabilmente a gennaio arriverà un nuovo giocatore in quel ruolo. Resta da capire se il rinforzo sarà collegato alla partenza di uno dei due oppure ci sarà un acquisto a prescindere da tutto. I nomi accostati al Napoli in queste settimane sono stati diversi e tra questi si è parlato molto anche di Daniele Rugani.

Il difensore dell’Ajax piace molto a Manna da tempo e già in estate aveva fatto un pensiero. Poi alla fine si è deciso di puntare su altri nomi. Ora Rugani ritorna un obiettivo per il calciomercato invernale e nelle scorse ore è arrivata una novità molto importante proprio sul centrale e il possibile passaggio al Napoli.

Calciomercato Napoli: sorpresa Rugani, l’annuncio ufficiale

Il nome di Rugani è sul taccuino di Manna. Il direttore sportivo ha sempre avuto stima nei confronti del calciatore e siamo certi che un pensiero lo farà anche in ottica calciomercato invernale. Poi resta da capire se l’ex Juventus è il giocatore che vuole Conte oppure il tecnico chiederà un rinforzo con caratteristiche leggermente differenti. Ma tutti i dubbi su questo saranno sciolti solamente durante il calciomercato invernale.

Intanto, intercettato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente di Rugani chiude la porta, almeno per il momento, ad un possibile trasferimento in terra campana. Il centrale vuole chiudere la stagione all’Ajax naturalmente se anche dall’altra parte, ovvero quella dei Lanceri, ci sarà la stessa intenzione. In caso contrario allora ci potrebbe essere l’opportunità di vederlo al Napoli considerata la stima di Manna nei confronti del centrale. Una ipotesi, dunque, da non escludere a priori, ma che per adesso sembra complicata.

Occhio anche alla Juventus, che a sorpresa potrebbe puntare sul ritorno di Rugani per sostituire Bremer. Insomma, una nuova sfida sul calciomercato tra Napoli e bianconeri dopo quella ipotetica per Dragusin. Ma per ora il futuro del centrale sembra essere ancora all’Ajax. Poi la strada fino a gennaio è davvero molto lunga e non possiamo escludere delle novità sia dalla parte dei due club che da quella del giocatore.