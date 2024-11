Napoli: Conte spiazza tutti, il gesto a sorpresa

Antonio Conte è sicuramente il punto di riferimento di questo Napoli. E, come riferito da Il Mattino, c’è un gesto a sorpresa che ha spiazzato in molti

Il Napoli vola e il merito è sicuramente di Antonio Conte. Il tecnico dei partenopei è riuscito nel giro di poco tempo a plasmare una squadra e a questo punto il sogno Scudetto non è poi tanto complicato da poter raggiungere. Naturalmente l’allenatore leccese preferisce rimanere con i piedi per terra e non dare vantaggi agli avversari. La stagione è ancora molto lunga e gli ostacoli possono essere dietro l’angolo. Per questo motivo si preferisce non aumentare l’entusiasmo che è già tanto tra i tifosi.

Ma ci sono alcune parole del tecnico che sono destinate a far parlare molto. Conte in una delle ultime dichiarazioni ha sorpreso tutti con parole che spiazzano. La conferma che l’allenatore leccese e questo e non ha nessuna intenzione di cambiare. Naturalmente è consapevole che i suoi comportamenti sono destinati a far discutere quasi sempre.

Napoli: gesto a sorpresa di Conte, cosa fa per i suoi calciatori

Antonio Conte ormai lo conosciamo molto bene. È un tecnico che in campo dà tutto per la sua squadra a prescindere dal suo passato e fuori cerca di restare fuori dalla luce dei riflettori. In più, come ormai sappiamo, è molto credente. Ha un rapporto forte con la fede e questo lo ha portato in passato ad aprire una discussione non sicuramente banale tra i tifosi. Ma lui non ha nessuna intenzione di cambiare la propria idea e la conferma arriva direttamente in queste ore.

Come riferito da Il Mattino, Antonio Conte ha svelato di pregare per i suoi giocatori. Un qualcosa di assolutamente particolare, ma che fa parte del personaggio del tecnico leccese. Lui crea un rapporto con i calciatori molto particolare e la sua speranza è quella che tutti possano dare il massimo. In alcuni casi magari anche affidandosi ad un qualcosa che va oltre il semplice calcio.

Ora la speranza di Conte è che si possa raggiungere un risultato importante in una città dove in questione di fede spirituale e calcistica non è dietro a nessuno. Il Napoli sogna con il proprio tecnico e da parte dell’allenatore c’è la volontà di continuare a pregare per i suoi calciatori e per tutto l’ambiente partenopeo.