Napoli: rinforzo dal Milan, arriva a gennaio

Il Napoli lavora con attenzione a rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte e un colpo potrebbe essere piazzato dal Milan

Le idee in casa Napoli sul futuro sono molto chiare. Antonio Conte si attende dei rinforzi per alzare la qualità della squadra e per farlo naturalmente c’è bisogno di attendere il calciomercato invernale. In quell’occasione si proverà a regalare dei nuovi giocatori al tecnico nella speranza che questi possano consentire di rendere la rosa ancora più forte e completa. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma c’è un nome che ben presto potrebbe balzare in pole position.

Il giocatore è ormai un uscita dal Milan e il Napoli potrebbe fare un pensierino durante il calciomercato invernale. La strada è ancora lunga fino a gennaio, ma non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine si riuscirà ad arrivare alla fumata bianca oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo dal Milan, i dettagli

Antonio Conte spera di riuscire ad avere dei giocatori già pronti per il nostro campionato e per questo motivo si guarda con attenzione al nostro campionato. C’è un giocatore ormai in uscita dal Milan e il Napoli valuta la possibilità di andarlo ad acquistare già a gennaio. Una operazione non semplice considerata anche la concorrenza ed eventualmente la formula, ma Manna un pensierino lo fa e vedremo cosa succederà.

Il nome in questione è quello di Tomori. Il Napoli è alla ricerca di un centrale e l’inglese potrebbe rappresentare una opportunità di livello. Il centrale è fuori dai piani di Fonseca e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine ci potrà essere la svolta oppure no. Resta da capire se i rossoneri apriranno eventualmente al prestito oppure ad una cessione ad un prezzo non troppo alto.

Al momento resta una semplice idea, ma non è da escludere che presto Tomori possa diventare una ipotesi concreta per il Napoli durante il calciomercato invernale. Attenzione alla Juventus e alle squadre inglesi da sempre interessati al centrale inglese. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno le scelte. Ma attenzione a questa possibilità considerata la necessità da parte di Conte di avere un centrale di livello e che conosce molto bene il nostro campionato.