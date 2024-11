Napoli: ADL cambia tutto, i numeri parlano chiaro

È un Napoli che sorprende tutti, ma ci sono anche dei numeri che confermano un De Laurentiis molto diverso dal passato. I dettagli

Il Napoli si gode la vetta della classifica e spera di poter raggiungere in davvero poco tempo dei risultati inimmaginabili almeno fino a qualche mese fa. Una svolta assolutamente importante e che porta la firma di Aurelio De Laurentiis. Il presidente dei partenopei, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, ha dato vita ad una strategia completamente differente rispetto a quanto fatto in passato ed ora i dati parlano chiaro.

Si tratta sicuramente di una buona notizia per i tifosi del Napoli e il merito è assolutamente di Antonio Conte. Con l’arrivo del leccese sulla panchina partenopea sono cambiate molte cose a partire dall’approccio di De Laurentiis. Ed ora la speranza da parte di tutti è che si possa continuare in questo modo anche nelle prossime stagioni per dare vita ad un progetto importante.

Napoli: ADL sorprende tutti, i dettagli

Per ADL è stata una stagione ricca di novità e sorprese. Fino alla scorsa estate il presidente del Napoli aveva messo in campo un progetto molto chiaro e con un obiettivo: quello di puntare magari su giocatori sconosciuti e destinati a fare una carriera di assoluto livello. Ora la situazione è completamente differente rispetto al passato e il merito è sicuramente di Antonio Conte e della sua volontà di andare a puntare su calciatori esperti e in grado di alzare il livello della squadra.

A dire questo sono i numeri evidenziati da La Gazzetta dello Sport. Le presenze di McTominay e Lukaku confermano come c’è stato un cambio importante da parte di De Laurentiis. L’obiettivo ora non è solo quello di portare magari giocatori che devono ancora esplodere, ma anche calciatori pronti a dare una mano importante alle altre squadre.

Un cambio che per il momento sta dando ragione al presidente del Napoli. ADL vuole continuare a sognare lo Scudetto e per farlo ha bisogno di calciatori esperti e che conoscono molto bene anche il modo di giocare di Conte. Lukaku e McTominay sono due di questi, ma durante il calciomercato invernale ed estivo ne arriveranno altri per dare vita ad una squadra sempre più compatta e competitiva oltre che naturalmente per provare a vincere per anni consecutivi.