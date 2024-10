Napoli: Manna lo scippa all’Inter, arriva a zero

Il Napoli inizia a muoversi con attenzione sul calciomercato. Manna potrebbe piazzare un colpo dall’Inter a parametro zero: i dettagli

Antonio Conte ha le idee molto chiare sul presente e sul futuro. La prossima stagione, anche a causa della terza competizione, la stagione si preannuncia sin da ora molto lunga e complicata. Per questo motivo il tecnico è pronto a chiedere alla società un sacrificio economico per rendere la squadra ancora più competitiva rispetto a quella odierna. Inutile dire che ad oggi in alcuni ruoli si è scoperti e quindi ci si attende dei rinforzi di livello.

Uno di questi potrebbe arrivare direttamente dall’Inter. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, Conte avrebbe individuato nel giocatore il giusto rinforzo per il calciomercato estivo e presto potrebbero essere presi i contatti con l’entourage del diretto interessato visto che arriverebbe a zero. Si tratta, al momento, di una idea e vedremo se si trasformerà in qualcosa di più oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Inter, Manna lo prende a zero

Antonio Conte ha già dimostrato di voler affidarsi a giocatori che conoscono bene il suo sistema di gioco oppure che da parte sua c’è una stima importante. Una strategia che dovrebbe essere messa in campo anche la prossima estate e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per cercare di individuare con certezza gli obiettivi dei partenopei.

Le ultime voci parlano di un possibile interesse del Napoli nei confronti di de Vrij. Il difensore è in scadenza con l’Inter e per il momento non c’è nessuna intenzione di rinnovare. Conte lo ha allenato ai tempi dell’Inter e a favorire questa operazione nel calciomercato estivo sarebbe anche il fatto che Pastorello è il procuratore dell’olandese. Insomma, tutte cose che sembrano davvero aprire all’ipotesi di una fumata bianca in un affare che verrebbe chiuso a zero.

L’idea di Conte sarebbe quella di portare de Vrij in rosa per affiancarlo ai centrali presenti e aiutarli con la sua esperienza. Da parte del giocatore nessuna chiusura. Anzi per lui sarebbe la giusta occasione per dimostrare di poter giocare ancora ad alti livelli. Naturalmente al momento siamo solamente nella fase delle ipotesi e delle valutazioni. Solo dopo si deciderà se affondare il colpo e portarlo al Napoli nel calciomercato estivo oppure puntare su obiettivi completamente differenti da questo.