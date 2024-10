Sergio Ramos al Napoli: annuncio improvviso, i tifosi sognano

Sergio Ramos resta svincolato e il Napoli lo valuta come profilo. L’annuncio arrivato in questi ultimi minuti fa sognare i tifosi e non solo

Sergio Ramos è forse il sogno di molti. Il difensore ex Real Madrid è alla ricerca di una squadra che possa soddisfare le sue richieste e il Napoli è forse una delle poche che consentirebbe al giocatore di poter competere ancora in grande. Per il momento stiamo parlando di un vero e proprio sogno visto che non c’è nulla di concreto, ma nelle ultime ore è arrivato un annuncio improvviso che fa felice i tifosi.

Il Napoli è alla ricerca di un difensore e per questo motivo il nome di Sergio Ramos è uno di quelli che potrebbe fare a caso di Conte e non solo. Per il momento siamo solamente in un vero e proprio campo di ipotesi. Ma la speranza è che si possa ben presto passare ad una certezza anche se si tratta di un qualcosa non semplice da concretizzare.

Sergio Ramos al Napoli: ecco tutti i dettagli

Sergio Ramos al Napoli è una ipotesi che aveva preso piede già in passato anche se alla fine non c’è mai stata una vera e propria trattativa. Il fatto di essere fermo ormai da diverso tempo non aiuta e per questo motivo ad oggi stiamo parlando di una semplice idea che dovrà essere confermata in un prossimo futuro.

Ma secondo Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, la suggestione Sergio Ramos resta nella testa di ADL. Potrebbe essere lui il difensore giusto per il calciomercato di gennaio. Una idea che consentirebbe ad Antonio Conte di avere a disposizione un giocatore di assoluto carisma e livello e allo stesso centrale di poter fare sei mesi in una big e chiudere la carriera nel migliore dei modi. Il problema, come spiegato in precedenza, resta la sua inattività. Questo potrebbe frenare un po’ la situazione.

Però il nome di Sergio Ramos fa sognare i tifosi e il Napoli un tentativo durante il calciomercato invernale lo potrebbe fare. Non è da escludere che Conte magari chieda di farlo arrivare prima e iniziare un lavoro fisico in attesa di tesserarlo. Naturalmente al momento si parla semplicemente di una ipotesi e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.