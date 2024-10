Ten Hag sbarca in Serie A: esonero deciso e colpo di scena

Erik Ten Hag, dopo l’addio al Manchester United, club dal quale è stato esonerato, a sorpresa può sbarcare in Serie A. Il club, infatti, ha deciso per l’esonero e la notizia arriva come il più classico dei fulmini a ciel sereno. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il tecnico olandese, nella sua esperienza al Manchester United, ha fatto sicuramente meno bene di quelle che erano le aspettative di tutti. A partire dai tifosi fino ad arrivare al club, che di certo si aspettava di più. Sicuramente in termini di risultati, ma anche come gioco espresso.

La squadra, infatti, ha sempre manifestato, sin dalle battute iniziali, gli stessi limiti ed i medesimi problemi che non sono mai stati realmente corretti in due anni e poco più. La situazione ai Red Devils è critica ormai da tanti anni, ma ten Hag in tal senso non ha minimamente invertito la rotta. Adesso, dopo l’esonero, per lui possono spalancarsi le porte della Serie A.

Il tecnico olandese sbarca in Serie A? Le ultime

Nonostante quanto detto fino a questo momento, alla guida del Manchester United ha comunque conquistato due titoli in due anni: una Coppa di Lega inglese ed una Coppa d’Inghilterra. Che hanno salvato, almeno solo in parte e momentaneamente, la sua panchina. Alla fine, però, le strade si sono separate con l’esonero.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, però, il nome di Erik ten Hag è da tenere in considerazione anche per il futuro della panchina del Milan. I rossoneri, come raccontato dal portale in questione, hanno una grande tradizione di olandesi ed il tecnico, dopo i 15 milioni ricevuti come buonuscita, avrà subito voglia di rimettersi in panchina.

Ten Hag nuovo allenatore dopo l’esonero: cosa c’è di vero

Si tratta di una notizia che conferma una volta di più quanto sia incerta la posizione di Paulo Fonseca, la cui panchina al Milan è tornata a traballare dopo la brutta sconfitta di ieri a San Siro contro il Napoli.

Si tratta dunque di una pista da seguire con molta attenzione, dal momento che anche dal punto di vista caratteriale ten Hag sembra perfetto per la situazione che si è venuta a creare in casa Milan.