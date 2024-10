Cessione Osimhen, svolta inattesa: c’è l’accelerata, il bomber firma

Cessione Osimhen, si tratta di un tema ancora molto caldo in casa Napoli ed ora arriva una svolta che sa tanto di colpo di scena. Arriva una importante accelerata, il bomber ora firma. Andiamo a vedere gli scenari che si spalancano adesso da questo punto di vista cruciale per gennaio.

Il caso del nigeriano, nonostante le smentite di facciata e gli ottimi risultati raggiunti sul campo, resta estremamente centrale per il futuro del Napoli. Si tratta, infatti, di un capitale enorme per il club, che non può permettersi certamente di svalutarlo troppo. Ancor di più dopo che il suo valore è già calato per il pessimo teatrino emerso questa estate.

Il prestito al Galatasaray è stato il caso più eclatante, forse, di polvere messa sotto al tappeto, con il problema che è solo rimandato di un anno. In tal senso, per il futuro dell’ex bomber del Lille arriva una svolta non di poco conto che proviene dalla Premier League. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta e che cosa sapere a riguardo.

Cessione Osimhen, arriva una importante accelerata

Sembrava volere fortemente il Paris Saint Germain, poi quando ha capito che i parigini non avrebbero mai affondato realmente il colpo ha iniziato a desiderare il Chelsea. Che ci ha provato, ma non è riuscito a raggiungere la quadra col calciatore per le sue richieste di ingaggio. Poi è tramontata anche la pista saudita, per un cambio di cifre chieste da De Laurentiis.

In tal senso, il Manchester United, che pure stava monitorando la situazione in questione, ha deciso di rompere gli indugi. Dopo aver scelto Amorim per la panchina, in estate affonderà il colpo, con buone probabilità di chiudere, per Victor Gyokeres, che tornerebbe dunque a lavorare con il tecnico che lo ha fatto consacrare nel grande calcio. E le notizie coinvolgono anche Osimhen.

Il nigeriano pronto a dire addio: le ultime sul bomber

Gyokeres, infatti, è la principale alternativa a Victor Osimhen in casa Arsenal. Nel momento in cui questa pista dovesse sfumare, come pare, in maniera definitiva, allora i Gunners farebbero verosimilmente partire l’assalto al nigeriano.

La situazione, ovviamente, p in continuo divenire, ma c’è da immaginare che Osimhen e Gyokeres saranno tra i principali protagonisti della prossima sessione di calciomercato. In estate, ma anche già a gennaio.