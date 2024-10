Mercato Napoli, colpo a sorpresa a gennaio: ecco l’ex Milan

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano già in vista di gennaio ed in tal senso il direttore sportivo Giovanni Manna ha messo nel mirino un profilo che può fare al caso di Conte. Nel mirino un ex calciatore del Milan, che può rappresentare dunque il primo innesto in vista dell’inverno.

Gli azzurri continuano a viaggiare a vele spiegate in campionato ed il primo posto in classifica non fa altro che certificare, una volta di più, la bontà e la qualità del lavoro svolto fino a questo momento. Ovviamente, però, non ci si deve fermare ed anzi tutti devono continuare a lavorare senza soluzione di continuità.

Certamente gli uomini a disposizione di Antonio Conte, ma anche lo staff che si occupa di calciomercato. Il primato, infatti, nasconde delle carenze che non si possono né si devono ignorare. Per questo motivo, in vista di gennaio, arriva la svolta per il primo colpo per il Napoli. Si tratta di un ex Milan che risponde a pieno alle esigenze dell’allenatore azzurro.

Mercato Napoli, svolta per gennaio: nome nuovo

Come è noto, a gennaio ci sarà qualche cambiamento sia in entrata che in uscita. Saluteranno alcuni calciatori, probabilmente, dal momento che stanno trovando poco spazio diversi profili. Ed in entrata si farà qualcosa per colmare quei vuoti che ci sono e che si andranno a creare in maniera fisiologica.

Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, in vista dell’estate il Napoli potrebbe seriamente investire su un difensore esperto per completare il reparto di difesa, visto che Rafa Marin e Juan Jesus non danno sufficienti garanzie alle spalle di Rrahmani e Buongiorno. Ed in tal senso piace il colpo a parametro zero che porta all’ex Milan Simon Kjaer.

Napoli, per gennaio nel mirino l’ex Milan: le ultime

Dopo l’ultima stagione, il danese si è svincolato ed ora è libero di firmare a parametro zero. Il Napoli lo sta valutando con molta attenzione al pari di un altro centrale di difesa di enorme valore come Sergio Ramos.

E’ da valutare, adesso, che tipo di indirizzo prenderà il mercato del Napoli a gennaio, ma è difficile immaginare, allo stato attuale delle cose, un investimento importante. A meno che non si sbloccherà la questione relativa a Victor Osimhen, il cui caso è ancora aperto.