Serie A, il KO costa caro: nuovo esonero, scelto l’erede

In Serie A, per quanto riguarda gli allenatori, arriva un colpo di scena ulteriore. Dopo la sconfitta che costa davvero cara il club ha deciso per l’esonero ed in tal senso arriva una sorpresa per quanto riguarda l’erede che prenderà il suo posto. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La posizione degli allenatori, da sempre, in Serie A è sempre instabile, dal momento che sono sempre i primi, ed a volte addirittura gli unici, a pagare quando le cose non vanno per il verso giusto. In tal senso, solitamente è molto più semplice cambiare una sola figura, vale a dire il tecnico, che rivoluzionare una intera rosa.

Nonostante siano passate solo dieci giornate (con quest’ultima che si deve ancora concludere), sono davvero tanti gli allenatori che sembrano essere pronti a saltare. In ogni zona di classifica. In tal senso, un altro club pare deciso a percorrere la via dell’esonero dopo l’ultima sconfitta ed in tal senso arriva un colpo di scena non di poco conto.

Nuovo esonero in Serie A: pronto il suo successore

Nel momento in cui un allenatore viene sollevato dal suo incarico, nessuno può dirsi esente da colpe. Si tratta, infatti, di un fallimento che riguarda tutti all’interno di un club. E non certamente solo ed esclusivamente l’allenatore. Ed ora pare che ne stia per arrivare un altro.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, infatti, in casa Hellas Verona si stanno facendo delle valutazioni molto approfondite dopo la sconfitta contro il Lecce di ieri, decisiva in chiave salvezza, sulla posizione di Paolo Zanetti. E tra le soluzioni da tenere maggiormente in considerazione c’è sicuramente una sorpresa.

Esonero dopo la sconfitta: scelto il nuovo allenatore

A quanto pare, infatti, gli scaligeri stanno pensando seriamente ad Aurelio Andreazzoli, che rappresenta un allenatore che ha una identità di gioco molto simile a quella che ha Paolo Zanetti e che quest’anno, però, è emersa praticamente solo nella gara di esordio contro il Napoli.

Attenzione, però, alle alternative, dal momento che non mancano. In tal senso non è da escludere neanche un ritorno da parte di Gabriele Cioffi, senza scartare altre soluzioni come quelle rappresentate da Ballardini e da Leonardo Semplici. Si attendono sviluppi, ma le prossime ore saranno decisive per il futuro dell’Hellas Verona.