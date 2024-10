Milan, incontro per Osimhen: la risposta del Napoli

Il Napoli dovrà pensare subito al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è pronto a cambiare nuovamente: scambio top con ADL

Settimane ricche di colpi di scena anche in ottica futura. Il calciomercato continua ad essere attivo per conoscere così la nuova squadra di Victor Osimhen. Il campione nigeriano tornerà dal prestito al Galatasaray: spunta il retroscena da urlo in Serie A.

L’attaccante nigeriano continua a segnare gol grappoli nel campionato turco, ma il futuro di Osimhen è altrove. Ancora di proprietà del Napoli con il presidente De Laurentiis pronto ad imbastire una nuova trattativa per lui. Ormai ci siamo per l’affare a sorpresa in ottica futura: il nigeriano vuole tornare ad essere protagonista in Serie A, spunta il retroscena sullo scambio da urlo con il Napoli. Una nuova mossa strategica sul fronte calciomercato con la nuova idea da urlo: ormai ci siamo per il top affare.

Napoli, affare Osimhen: torna in Serie A

Tutto può cambiare in tempi brevi con l’intreccio decisivo in Italia. Il presidente De Laurentiis dovrà intavolare una nuova trattativa dopo la cessione al Galatasaray arrivata dopo il 31 agosto. C’è un club pronto a fare follie per lui nell’immediato: scopriamo tutta la verità sul futuro dell’attaccante nigeriano.

Come svelato dal giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, ai microfoni di AreaNapoli.it Victor Osimhen potrebbe tornare subito in Serie A dopo l’avventura in prestito al Galatasaray. Il Milan continua a monitorare attentamente il colpo in attacco: Ibrahimovic vorrebbe così subito l’attaccante nigeriano. A Milano ci sarebbe stato subito un incontro tra lo svedese e il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna: la dirigenza rossonera si sta giocando anche la carta Rafael Leao.

Il talentuoso giocatore portoghese non ha trovato il feeling con Paulo Fonseca: l’addio sembra ormai immediato. Leao dovrà voltare definitivamente pagina per tornare ad essere felice sul rettangolo di gioco. Ibrahimovic proverà a chiudere l’affare in attacco: saranno settimane intense per arrivare subito alla chiusura dell’affare.

In caso di addio di Kvara, il Napoli potrebbe così pensare anche a Leao: il Milan non vede l’ora di vendere il portoghese per arrivare ad Osimhen. Difficilmente Leao vestirà la maglia azzurra con Conte, ma Ibrahimovic vorrebbe subito regalare un nuovo colpo top ai tifosi rossoneri.

Non finiscono le sorprese sul fronte calciomercato per cercare di essere protagonista in ottica futura: Osimhen non resterà per tanti mesi al Galatasaray con l’intreccio top in Serie A.