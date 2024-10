Napoli, Xabi Alonso beffa ADL: l’annuncio dalla Spagna

La dirigenza partenopea è al lavoro per anticipare le big d’Europa per nuovi rinforzi di livello internazionale. Ecco l’intreccio dalla Spagna

Saranno settimane decisive per conoscere la sua prossima squadra. Un duello a distanza tra Napoli e Bayer Leverkusen: il presidente De Laurentiis è al lavoro per dare nuovi rinforzi immediati ad Antonio Conte. Tutta la verità sull’operazione di calciomercato, occhio anche al Bayer Leverkusen che intende chiudere subito l’affare dalla Spagna.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è alle prese con un nuovo intreccio di calciomercato. Si è subito inserito anche il top club tedesco, ma il presidente De Laurentiis cercherà di andare fino in fondo. Xabi Alonso è davvero entusiasta del calciatore spagnolo: spunta il retroscena in ottica futura. Un nuovo intreccio di calciomercato tutto da scoprire: il Napoli non intende partire battuto anche sul fronte mercato.

Napoli, colpo dalla Spagna: chiusura immediata

Tutto può succedere in tempi brevi. ADL vuole conoscere i dettagli alla perfezione prima della contromossa decisiva in ottica futura: il nuovo intreccio con il Bayer Leverkusen. Scopriamo tutta la verità sul colpo dalla Spagna, c’è lo zampino anche di Xabi Alonso.

La società partenopea è al lavoro per arrivare a nuovi colpi da urlo da regalare subito ad Antonio Conte. Innesti di qualità internazionale per essere nuovamente protagonisti in Champions League: spunta l’intreccio con il top club tedesco.

Il giovane terzino del Girona, Miguel Gutierrez, giovane terzino sinistro del Girona, è finito nel mirino Bayer Leverkusen per sostituire nel migliore dei modi il partente Alejandro Grimaldo. Xabi Alonso lo vorrebbe subito per un’alternativa importante alla fascia sinistra: il Napoli l’ha seguito a lungo negli ultimi mesi, ma si è inserito così il cub tedesco come svelato dal portale spagnolo fichajes.net.

Gutierrez si è messo in mostra a livello internazionale con la maglia del Girona: le sue doti offensive sarebbero perfette per le idee di calcio dello stesso Xabi Alonso. Un intreccio da urlo in ottica calciomercato: cresciuto nel Real Madrid, si è imposto al Girona ma le merengues potrebbero acquistarlo subito grazie alla clausola di 9 milioni di euro.

Il Napoli l’ha seguito già a lungo come riportato dal portale Relevo, ma ora tutto può succedere con l’inserimento fugace del Leverkusen. Una nuova mossa strategica in ottica futura: Xabi Alonso tenterà lo sgambetto ad ADL. Velocità e tecnica al servizio della squadra: Miguel Gutierrez può considerarsi un attaccante aggiunto per la sua abilità di essere sempre presente sulla fascia sinistra.