Napoli, clausola Kvara: nuovo ostacolo per ADL

Kvaratskhelia è tornato super in campo, ma c’è un nuovo ostacolo per il presidente De Laurentiis. Spunta la distanza sulla clausola

Nelle ultime ore è avvenuto un incontro tra il ds Manna e il suo agente Jugeli per conoscere così i dettagli del rinnovo contrattuale del georgiano. Spunta un nuovo ostacolo in ottica futura: ecco la verità per il futuro di Kvara, un nuovo problema per il presidente De Laurentiis da risolvere immediatamente.

Khvicha Kvaratskhelia è tornato ad essere decisivo a San Siro. Nel big match contro il Milan il talentuoso attaccante georgiano ha realizzato una rete da cineteca mandando in estasi i tifosi azzurri. Ora va risolta definitivamente la questione del suo rinnovo contrattuale: spunta un nuovo ostacolo sulla clausola, ecco la verità come riportata dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Le big d’Europa continuano a pensare a lui per fare follie in ottica futura: il presidente De Laurentiis dovrà correre subito ai ripari per stabilire così il nuovo accordo decisivo.

Napoli, rinnovo Kvara: c’è ancora distanza, cosa manca alla chiusura

Protagonista assoluto con lo Scudetto vinto sotto la gestione di Spalletti, ora Kvara è pronto a bissare il successo con Conte. Il nuovo percorso è appena iniziato, ma il georgiano dovrà prendere subito una decisione in ottica futura.

Un nuovo intreccio di calciomercato per conoscere il futuro di Kvara. Il georgiano vuole continuare ad essere protagonista in maglia azzurra, ma spunta il retroscena da incubo per il presidente De Laurentiis. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il suo agente Jugeli vorrebbe fissare la clausola a 80 milioni mentre il club di De Laurentiis vorrebbe evitarla o al massimo inserirla a quota 120.

Per quanto riguarda il suo ingaggio il Napoli cercherà di partire da una base di 5 milioni come base per poi arrivare intorno ai 6 grazie ai bonus. Il georgiano potrebbe diventare il calciatore più pagato della società partenopea proprio come Lukaku. Alla terza stagione potrebbe anche sfondare il tetto dei 7 milioni di euro con una scaletta tutta a salire: Kvara dovrà prendere così la sua decisione in ottica futura.

Saranno giorni intensi per risolvere subito la grana Kvara che ormai va avanti da troppo tempo ormai. Il Napoli cercherà di venire incontro alle sue esigenze per continuare insieme la storia d’amore entusiasmante. In attesa della firma ufficiale, ADL si vuole subito cautelare sul fronte calciomercato.