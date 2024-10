Ranieri torna in panchina: arriva il suo annuncio

Claudio Ranieri ha trascorso una vita nel mondo del calcio, ma non ha intenzione di smettere definitivamente. Il suo nuovo annuncio in panchina

Aveva annunciato di non voler allenare più per ritirarsi definitivamente a vita privata. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio sorprendente: Claudio Ranieri è pronto a rimettersi in discussione, ecco il suo sogno nel cassetto. Ha allenato tanti top club europei, ma non intende smettere. Dopo l’avventura sulla panchina del Cagliari, spunta il retroscena da urlo in ottica futura.

Claudio Ranieri è pronto ad essere nuovamente protagonista in panchina. L’esperto allenatore romano ci ha ripensato dopo aver annunciato il suo addio al calcio. Cagliari non sarà la sua ultima squadra, ma pochi minuti fa ha rivelato la sua prossima destinazione. Un annuncio sorprendente dopo che è stato accostato anche alla Roma per il post Juric nelle ultime ore: ecco la sua decisione definitiva. La sua voglia non si è mai affievolita del tutto con la sua nuova chance in panchina.

Ranieri ha già deciso: si siederà subito in panchina

Saranno giorni decisivi per prendere così la miglior decisione possibile. Le offerte sono già arrivate, ma ecco l’ultima idea da urlo in vista del futuro: Ranieri vuole tornare subito in panchina con un progetto avvincente.

L’allenatore italiano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera. Claudio Ranieri non vede l’ora di ritornare in campo dopo qualche mese lontano da tutto: “Voglio rimettermi in discussione, ho detto già no a diverse proposte”. Subito dopo ha aggiunto: “Vediamo se arrivata la chiamata di una Nazionale…ma non quella italiana c’è già Spalletti di cui ho grande fiducia”.

Secondo i rumors di calciomercato la Roma avrebbe pensato a lui in caso di esonero di Juric. Lo spogliatoio giallorosso è diventato subito una nuova polveriera: De Rossi è in vacanza negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia e non ha nessuna intenzione di tornare alla Roma. Ranieri vorrebbe così guidare subito una Nazionale per esaudire un nuovo sogno nel cassetto.

L’esperto tecnico romano potrebbe così accettare subito la nuova sfida in Nazionale: i prossimi giorni potrebbero esserci novità, ma la Roma resta soltanto la squadra del suo cuore. Una nuova chance in vista del futuro per non smettere mai di sognare: un’altra lezione di vita di mister Ranieri con il suo trionfo al Leicester che resterà indelebile per sempre.