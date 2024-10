Esonero in Serie A, Allegri subito in panchina

Allegri è pronto ad accettare una nuova destinazione in ottica futura. L’allenatore livornese è voglioso di una nuova sfida in Serie A: spunta il retroscena

Tutto può cambiare in un secondo nel mondo del calcio. Il nome di Max Allegri è tornato in auge proprio nelle ultime ore: l’allenatore livornese non vede l’ora di tornare sulla panchina di una big della Serie A.

Saranno giorni intensi per conoscere anche il futuro di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese continua a guardare la Serie A da casa, ma nelle prossime ore potrebbe esserci l’intreccio decisivo in ottica futura. L’ex tecnico della Juventus non ha vissuto bene la separazione con il club bianconero, ma ora è in attesa di rimettersi in discussione ancora una volta. Allegri è voglioso di una nuova sfida in ottica futura: ecco la sua prossima destinazione.

Allegri torna in Serie A: spunta il retroscena decisivo

Le prossime ore saranno così decisive per conoscere la sua nuova squadra: già nelle scorse settimane ci sono stati contatti frequenti, ma pochi minuti fa è spuntata fuori tutta la verità.

Il suo profilo è spuntato anche tra i candidati per il post Juric, ma difficilmente l’allenatore livornese potrebbe volare nella Capitale. Nel mondo del calcio tutto può cambiare in un attimo: Allegri non vede l’ora di tornare subito in panchina con un progetto entusiasmante in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Max Allegri è uno dei candidati a sostituire Fonseca sulla panchina del Milan. Tudor e Terzic restano alternative suggestive in ottica futura: una nuova sfida per l’ex allenatore della Juventus. L’allenatore portoghese è uscito sconfitto dalla sfida contro gli azzurri, ma il piano gara è stato convincente. Le prossime gare saranno sempre più decisive per conoscere anche il suo futuro: lo stesso tecnico livornese è pronto a rimettersi in pista.

Ibrahimovic e Moncada starebbero avendo contatti con nuovi profili interessanti, tra cui anche Allegri come annunciato da La Repubblica. Un momento chiave per il Milan che vuole restare attaccato al Napoli capolista: Fonseca rischia sempre tanto anche a causa delle sue scelte sorprendenti come quella dell’esclusione di Leao.

Il Milan non sta attraversando un momento entusiasmante sotto ogni punto di vista. L’allenatore portoghese è sempre a rischio: il feeling con i calciatori e con tutto l’ambiente non è al top. In poco tempo qualcosa può cambiare in casa rossonera: Allegri è già in allerta per sposare subito il progetto di Ibrahimovic che è stato un suo calciatore proprio ai tempi del Milan. Un nuovo retroscena di calciomercato da urlo per conoscere il futuro del tecnico originario di Livorno.