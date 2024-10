Calciomercato, prendono Chiesa: colpo in Serie A

Federico Chiesa è voglioso di una nuova sfida in Serie A. Dopo l’addio alla Juventus, l’attaccante italiano è pronto subito a tornare: spunta il retroscena

Una voglia immensa di tornare ad essere protagonista per conquistare subito anche la Nazionale italiana. Federico Chiesa non sembra essere al centro del progetto del Liverpool: l’esterno offensivo italiano non vede l’ora di tornare in Serie A, spunta il nuovo retroscena suggestivo con il top club italiano.

Federico Chiesa non sta attraversando un ottimo periodo di forma. L’ex attaccante della Juventus ha optato per la destinazione Liverpool a fine agosto, ma finora non è riuscito ad entrare nei meccanismi del manager Arne Slot. Ora a gennaio potrebbe arrivare subito l’addio con i Reds: i ritmi in Premier League sono completamente diversi rispetto a quelli della Serie A. Inoltre, Chiesa non ha svolto l’intero ritiro con la Juventus venendo messo subito ai margini del nuovo progetto di Thiago Motta. Ecco la destinazione in Serie A: spunta il retroscena di pochi minuti fa.

Calciomercato, intreccio con Chiesa: il retroscena in casa Napoli

L’esterno offensivo italiano può subito lasciare il Liverpool in ottica futura. Chiesa dovrà recuperare la miglior condizione possibile dopo i mesi infernali trascorsi in Inghilterra: un momento già decisivo per prendere la miglior decisione possibile.

La decisione sarà presa nelle prossime settimane per ritrovare così la gioia di giocare che l’ha sempre contraddistinto in questi anni. Dopo il grave infortunio al ginocchio, Chiesa non è tornato ad essere più rapido e pimpante come prima. Ora serve già la svolta dicendo addio al Liverpool.

Come rivelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Federico Chiesa continua ad essere nel mirino del Napoli. La concorrenza è davvero folta con Milan e Barcellona che vogliono fare follie per lui: da non sottovalutare anche il possibile ritorno alla Juventus. Sarebbe un ritorno al passato sorprendente, ma Ibrahimovic vorrebbe così acquistarlo per sostituire Leao.

Conte l’ha monitorato già in estate con la situazione che non è del tutto chiusa. La dirigenza partenopea proverà così ad interessarsi in vista della sessione invernale di calciomercato, ma difficilmente vestirà la maglia azzurra. Al momento resta soltanto una suggestione da urlo, ma il suo ritorno in Serie A è sempre più vicino. Il Milan potrebbe essere la soluzione migliore per rilanciarsi sposando un progetto interessante per il suo futuro.