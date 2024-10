Napoli, infortunio Lobotka: la novità di Conte

Il Napoli continua a pensare in grande per affrontare nel migliore dei modi l’Atalanta. La novità di Conte su Lobotka: la verità a sorpresa

Saranno ore decisive per Antonio Conte in vista della prossima sfida di campionato contro Gasperini. Il Napoli vuole conquistare più punti possibili per distaccare le dirette concorrenti: il primo scontro diretto è stato vinto a San Siro contro il Milan, ma gli esami non finiscono mai per gli azzurri. Ecco la novità assoluta per Stanislav Lobotka: Conte ha già preso la sua decisione.

Conte sta pensando alla prossima sfida di campionato contro l’Atalanta. Un’altra sfida decisiva per gli azzurri dopo la vittoria entusiasmante contro il Milan: arriva subito la novità di Conte per la decisione su Lobotka. Il centrocampista slovacco è alle prese con un infortunio muscolare rimediato in Nazionale diverse settimane fa: già ha saltato diverse partite in campionato, spunta il retroscena finale dell’allenatore azzurro.

Napoli, la decisione su Lobotka: c’è lo spiraglio

Un trittico di gare tutte da vivere in casa Napoli. Dopo l’Atalanta il Napoli tornerà a San Siro per affrontare l’Inter: una sfida nella sfida per gli ex Conte e Lukaku. Spunta la novità assoluta per Lobotka: ecco quello che succederà.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Stanislav Lobotka è pronto a sedersi in panchina contro l’Atalanta. Al suo posto giocherà da titolare ancora una volta Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese sta fornendo ottime prestazioni in maglia azzurra con un ambientamento rapido. Un momento decisivo per puntare in alto già a novembre con un altro big match tutto da gustare.

Il Napoli non vuole perdere terreno, ma l’obiettivo di Conte è quello di allungare sempre di più in classifica. La squadra azzurra viaggia spedita per nuovi traguardi suggestivi. Il centrocampista slovacco sarà risparmiato, ma potrà tornare tra i convocati. In caso di assoluto bisogno, sarà utilizzato a partita in corso anche in vista della super sfida contro l’Inter.

La mossa strategica per riportarlo il prima possibile nella miglior condizione possibile. Lobotka è il faro del centrocampo azzurro, ma finora Gilmour non l’ha fatto rimpiangere. Conte l’ha coccolato al momento del cambio a San Siro: il Napoli punta sempre più in alto per sognare così lo Scudetto. La decisione dell’allenatore azzurro è già stata presa: non tornerà indietro per gestire al meglio la situazione.