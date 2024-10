Juventus, doppio colpo: intreccio con il Napoli

Un nuovo intreccio decisivo in ottica futura in casa Napoli: spunta il doppio colpo della Juventus, gennaio si avvicina sempre di più

L’asse Torino-Napoli è diventato nuovamente molto caldo. Il club di De Laurentiis è alla ricerca di nuovi innesti soprattutto nel reparto difensivo, mentre la Juventus vorrebbe pensare così a rinforzare i vari reparti della squadra bianconera. Il doppio affare decisivo in ottica futura.

Il calciomercato azzurro può regalare anche intrecci con le big della Serie A. Il Napoli è sempre molto attento ad ogni dinamica tra entrate ed uscite: spunta l’intreccio decisivo con la Juventus. Gennaio si avvicina sempre di più: la squadra bianconera non riesce a vincere collezionando tanti pareggi in questo inizio stagionale con Thiago Motta. Un doppio colpo bianconero per continuare a rivoluzione la rosa a disposizione dell’allenatore della Juventus: ecco tutti i dettagli in vista di gennaio.

Juventus, che intreccio con il Napoli: affare decisivo in Serie A

La dirigenza partenopea potrebbe così rivestire un ruolo importante in vista del fronte calciomercato. Un doppio rinforzo suggestivo per la Juventus: che intreccio con i bianconeri, scopriamo tutte le trattative.

Pochi minuti fa è arrivata la verità sul doppio colpo in casa Juventus. Il giornalista della Rai, Paolo Paganini, ha scritto un messaggio su X: “Tomori e Raspadori. La Juventus sta provando queste 2 soluzioni (non facili) in vista del mercato di gennaio per rinforzare l’organico dopo l’infortunio di Bremer e i tempi più lunghi di recupero di Milik”. Servono subito nuovi rinforzi in ottica futura: la Juventus potrebbe così essere protagonista anche sul fronte calciomercato a gennaio.

Tutto può cambiare in un attimo nel mondo del calcio. Raspadori ha tanta voglia di cambiare aria in vista dei prossimi mesi: il suo minutaggio in questa stagione è davvero molto limitato. L’attaccante del Napoli vorrebbe così pensare ad una nuova destinazione suggestiva per trovare nuovamente il sorriso di una volta.

Tomori è voglioso di una nuova sfida cercando di emulare il percorso del suo ex compagno Kalulu, protagonista in maglia bianconera in questa prima parte di stagione.

La dirigenza della Juventus è pronta ad accontentare Thiago Motta con innesti di qualità assoluta. Raspadori continua ad essere monitorato per cercare di chiudere l’affare già a gennaio. L’intreccio da urlo in vista del futuro per un nuovo affare da urlo con la Juventus.