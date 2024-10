Futuro Osimhen, cambia tutto: il bomber esce allo scoperto

Futuro Osimhen, la questione tiene ancora banco in casa Napoli ed in tal senso arriva un cambiamento non di poco conto. Il bomber, infatti, è uscito allo scoperto ed ha spiegato quali sono le sue intenzioni e quale sarà il prossimo step, per così dire, della sua carriera. Andiamo a vedere le ultime.

Il nigeriano continua a restare al centro di tante voci di calciomercato. Allo stato attuale delle cose, infatti, il giocatore è in prestito al Galatasaray, al termine di una estate a dir poco caotica ed in cui i nervi sono saltati, tra le parti, più di una volta. Alla fine si può dire che i turchi siano arrivati come una manna dal cielo per tutte le parti in causa.

Sicuramente per il calciatore, che sta continuando a segnare e ad impressionare per la sua vena realizzativa, ma anche per il Napoli, che ha risparmiato per un anno il suo ingaggio. Con il rinnovo di un ulteriore anno, poi, si è rimandata di un anno la questione, per così dire. In tal senso, però arriva un annuncio sul proprio futuro proprio da parte di Victor Osimhen.

Svolta nel futuro del nigeriano: le ultime notizie

Siamo al cospetto di un calciatore che ha attirato su di sé le mire di tutte le più grandi squadre al mondo. Dal Paris Saint Germain fino ad arrivare all’Arsenal. Ma da un lato le sue richieste, dall’altro quelle del Napoli, hanno frenato tutti i discorsi, con una brusca frenata con Chelsea ed Arabia Saudita che è arrivata praticamente sul gong.

In tal senso, però, adesso arriva una svolta. Al termine della partita tra Galatasaray e Besiktas, decisa proprio da un suo gol, un tifoso in mixed zone ha chiesto a Victor Osimhen se resterà fino alla fine della stagione attualmente in corso. E la sua risposta è stata sicura: “Assolutamente sì”.

Futuro Osimhen: il bomber esce allo scoperto e fa chiarezza

Dal momento che da tempo si vociferava di un suo addio anticipato al Galatasaray, la notizia in questione non può non cambiare tutto. Resterà, dunque, ad Istanbul, in attesa poi dell’estate.

A quel punto, poi, partirà un nuovo braccio di ferro con il Napoli per decidere, si spera, quale sarà in maniera definitiva il prossimo club in cui giocherà Victor Osimhen.