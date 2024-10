Tudor torna in Serie A, esonero deciso: obiettivo Champions

Igor Tudor, in maniera del tutto inattesa, è pronto a tornare in Serie A dal momento che il club ha praticamente deciso per l’esonero. L’obiettivo che gli viene chiesto è la UEFA Champions League e le parti sono pronte a mettersi al tavolino per decidere il tutto. Andiamo a vedere le ultime notizie.

La situazione, come è noto, per gli allenatori è sempre estremamente delicata e difficile da gestire. Sono diversi, in tal senso, gli aspetti da tenere in considerazione, a partire dal fatto che tendenzialmente fungono da capro espiatorio nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, come si suol dire.

Meglio e molto più facile, in situazioni come questa, cambiare solo la guida tecnica che rivoluzionare tutta la rosa. Da questo punto di vista, un altro club del nostro massimo campionato sembra prossimo ed il sostituto in panchina potrebbe seriamente essere Igor Tudor, croato pronto a rilanciarsi.

Il croato è pronto a tornare in Serie A: le ultime

Siamo al cospetto di un allenatore che dal punto di vista caratteriale e temperamentale e che anche alla Lazio ha dimostrato di avere una grande capacità di incidere anche nel momento in cui subentra ed ha, magari meno tempo a disposizione. Fermo restando che, come tutti, il meglio di sé emerge nel momento in cui può lavorare da inizio anno.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Repubblica, in casa Milan torna ad essere estremamente instabile la posizione di Paulo Fonseca, che ora è forse vicino come non mai all’esonero. Sarà fondamentale da questo punto di vista la gara contro il Monza, con il portoghese che potrebbe pagare anche i pessimi rapporti con Theo Hernandez e Rafa Leao. E tra i principali candidati c’è anche l’ex Lazio Igor Tudor.

Tudor nuovo allenatore: l’obiettivo è la Champions League

Si tratta di un profilo forse che rappresenta esattamente ciò che serve al Milan, dal momento che l’obiettivo primario da centrare, a prescindere dai sogni di gloria rappresentati dallo Scudetto, è quello della UEFA Champions League.

Igor Tudor dal canto suo vedrebbe di buon occhio la possibilità di allenare il Milan, come è normale che sia, ma attenzione anche alla concorrenza. A partire da Massimiliano Allegri fino ad arrivare a Terzic.