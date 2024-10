Napoli: affare con il Genoa, si chiude a gennaio

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato. Le idee sono molto chiare e non è da escludere un possibile affare con il Genoa a gennaio

Antonio Conte ormai da tempo chiede a tutti di rimanere con i piedi per terra, ma tra i tifosi la parola Scudetto non è assolutamente più un tabù. L’inizio di campionato ha riportato l’entusiasmo dopo la scorsa stagione complicata. Ora, però, viene forse il più difficile: confermarsi e dimostrare di essere una squadra pronta a vincere da subito. Non semplice considerato che per il momento non ci sono particolari intoppi anche dal punto di vista infortuni. Per questo motivo Conte si attende dei rinforzi importanti a gennaio per alzare ancora di più il livello della squadra.

E un affare potrebbe essere chiuso con il Genoa. C’è un giocatore che interessa molto al Napoli e a questo punto non è da escludere un tentativo durante il calciomercato estivo. Al momento stiamo parlando naturalmente di ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, arriva dal Genoa

I ragionamenti in casa Napoli sono in corso. Ma Il Mattino ha una certezza: i partenopei prenderanno un attaccante in caso di partenza di Simeone. Il nome in pole position è sempre quello di Bonny. Il Parma, però, non ha intenzione di cederlo e per questo motivo non è da escludere che alla fine si decida di puntare su un profilo differente, ma sempre molto utile al gioco di Antonio Conte.

Il nome che potrebbe nuovamente tornare in auge per il Napoli durante il calciomercato invernale è quello di Pinamonti del Genoa. I partenopei lo hanno già seguito in estate, ma ora con l’arrivo di Balotelli ci potrebbe essere una apertura per vederlo alla corte di Antonio Conte nella seconda parte del campionato.

Naturalmente si tratta di una ipotesi considerato che il Genoa non ha intenzione di privarsi del proprio bomber. Ma una chiamata del Napoli potrebbe portare Pinamonti a dire di sì. Senza dimenticare che l’ipotesi di Manna sarebbe quella di un giocatore ponte visto che il primo obiettivo per il futuro resta Bonny. Un profilo che, come spiegato in precedenza, è spendibile solamente per l’estate visto che il Parma ha chiuso tutte le porte ad un addio immediato.