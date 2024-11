Moratti torna nel calcio: pronto ad acquistare un altro club

Massimo Moratti, in maniera inattesa, può tornare in modo dirompente nel mondo del calcio italiano. L’ex e storico presidente dell’Inter è pronto ad acquistare un altro club, ed arriva da questo punto di vista la svolta che nessuno si aspettava. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di un volto iconico del nostro calcio, dal momento che ha scritto pagine di storia indelebili alla guida dell’Inter. Alla fine, però, ha dovuto cedere davanti ai corteggiamenti per la sua creatura che arrivavano dall’Oriente. Resta, però, un uomo dal cuore profondamente nerazzurro, come ha dimostrato praticamente per tutta la sua vita.

Da anni ormai era un po’ uscito di scena, dal momento che ha preferito provare a non risultare troppo ingombrante per l’attuale proprietà. Adesso, però, a sorpresa, Moratti è pronto a puntare forte su un altro club ed a tornare, in questo modo, di scena nel calcio italiano. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

L’ex presidente dell’Inter torna nel calcio italiano

Ha delle capacità imprenditoriali, come dimostrato più volte nella sua vita, davvero di altissimo livello. E profili del genere, con il passare del tempo, non perdono di certo la voglia di essere competitivi ad alti livelli. Per questo, a quanto pare, sembra pronto ad abbracciare una nuova sfida in ambito calcistico.

Stando a quanto da “La Nuova Ferrara“, infatti, Massimo Moratti è pronto ad acquistare la SPAL ed a diventarne il nuovo presidente. L’ex patron dell’Inter sarebbe a capo di una realtà che vuole acquistare il club di Ferrara dal presidente Tacopina. In tal senso, arriva una svolta in questa operazione.

Moratti, nel mirino uno storico club italiano: le ultime

Tacopina, che oltre ad essere un imprenditore è anche l’avvocato personale di Trump, ha deciso infatti di acquistare il Tranmere Rovers, società di League Two inglese, e se questo affare dovesse andare in porto potrebbe essere il preludio per la cessione della SPAL.

Massimo Moratti, in tal senso, è pronto a fiondarsi sul club, a quanto pare, e di mettersi a capo di questa cordata. Sarebbe un ritorno sicuramente suggestivo. Si partirebbe, però, dal basso, dal momento che la SPAL al momento è in Serie C.