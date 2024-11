Napoli, Conte sorprende tutti: fuori un titolare, scelta inattesa

In casa Napoli, in vista dell’impegno di domani contro l’Atalanta già decisivo per capire le ambizioni di questa squadra, Conte si prepara ad un effetto sorpresa. Potrebbe, infatti, seriamente far fuori un titolare e piazzare una scelta che lascia tutti quanti di stucco. Andiamo a vedere le ultime.

Pur essendo molto presto, con la stagione che è appena iniziata, in casa Napoli c’è già grande entusiasmo, dal momento che Conte ha ridato un’anima a questa squadra. La squadra, però, domani è attesa da un altro appuntamento da non fallire. Allo stadio Diego Armando Maradona, infatti, arriverà uno dei peggiori avversari possibili.

Stiamo parlando, ovviamente, dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in uno scontro diretto che ci può dire molto sulle reali ambizioni di queste due squadre. Da una parte il Napoli si misurerà in chiave Scudetto, dall’altra gli orobici vogliono capire dove possono arrivare. A sorpresa, però, Antonio Conte è pronto ad un cambio di formazione importante.

Napoli, colpo di scena di Conte: le ultime sulle scelte

L’unico passo falso del Napoli fin qui è arrivato all’esordio contro l’Hellas Verona, in cui è stato umiliato per 3-0. Da quel momento in avanti, però, ha messo la quinta ed in nove partite ha totalizzato 8 vittorie ed un pareggio, all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Adesso, però, attenzione alla banda di Gian Piero Gasperini.

Come raccontato da Sky Sport, in piedi per Antonio Conte resta un solo ballottaggio in vista della sfida contro l’Atalanta. A sorpresa, infatti, Leonardo Spinazzola si sta contendendo una maglia da titolare con Mathias Olivera, tra i migliori fin qui e considerato da molti come sicuro del posto dal primo minuto.

Probabili formazioni Napoli-Atalanta: le ultime sugli azzurri

Se la scelta dovesse essere confermata, si tratterebbe di un qualcosa di totalmente sorprendente. Olivera, infatti, fin qui è stato tra i migliori nelle due fasi di gioco ed è apparso totalmente rigenerato dalla cura Conte.

A parte questo ballottaggio, per il momento le scelte sembrano fatte. Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno completeranno la difesa davanti a Meret. Le chiavi del centrocampo saranno consegnate a Gilmour, con Anguissa e McTominay suoi alfieri. In avanti nessun dubbio: Kvaratskhelia e Politano, che come al solito si sdoppierà nelle due fasi di gioco, affiancheranno Romelu Lukaku.