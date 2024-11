Serie A, altro esonero deciso: Xavi nuovo allenatore

In Serie A un club si sta preparando ad esonerare il proprio allenatore ed è già partita la caccia al suo sostituto in panchina. A sorpresa, emerge il nome di Xavi Hernandez, che dopo la fine della sua esperienza al Barcellona potrebbe essere pronto a tornare in scena, come si suol dire.

La posizione degli allenatori è storicamente molto delicata e difficile da gestire, dal momento che sono sempre i primi, ed a volte addirittura gli unici, a pagare quando i risultati non arrivano. Fungono, in situazioni come queste, un po’ da capro espiatorio, quando magari le responsabilità andrebbero divise tra più parti.

In Serie A, allo stato attuale delle cose, sono diversi i fascicoli aperti, per così dire, relativi al rischio di esonero di alcuni tecnici. In tal senso, un club sembra ormai aver deciso di percorrere questa strada ed il primo nome della lista è Xavi Hernandez, che dunque potrebbe seriamente tornare in pista dopo l’addio al Barcellona a dir poco doloroso.

Lo spagnolo in Serie A: le ultime notizie

Da allenatore fino a questo momento ha fatto nel complesso buone cose, ma la troppa pressione in casa Barcellona ed alcune tensioni nate nei confronti ed all’interno del club hanno portato ad una separazione consensuale. Il suo nome è stato accostato anche alla Roma questa estate, ma ora è un altro il club di Serie A che si fionda su di lui.

Stando a quanto raccontato da diversi media spagnoli, il Milan starebbe riflettendo in maniera approfondita, dopo la sconfitta contro il Napoli, sulla possibilità di sollevare dal proprio incarico Fonseca. E tra i nomi in cima alla lista dei rossoneri ci sarebbe proprio Xavi Hernandez.

Nuovo esonero deciso in Italia: Xavi nuovo allenatore

Si tratta di un allenatore che ha una idea di gioco molto vicina a quella che la filosofia di gioco del Milan, con il 4-3-3 che può diventare 4-2-3-1 a fare da collante, per così dire. Per Paulo Fonseca i prossimi impegni, a partire dal Monza, saranno decisivi.

Dopo la sfida con Alessandro Nesta, infatti, i rossoneri dovranno vedersela con il Real Madrid e poi con il Cagliari. Serviranno dei segnali convincenti dalla squadra di Fonseca per evitare l’esonero, dal momento che nell’ambiente Milan continua a serpeggiare un certo malcontento.