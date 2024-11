Mercato Napoli, altro colpo dallo United: affare low cost di Manna

Mercato Napoli, gli azzurri sono già al lavoro in vista della prossima sessione invernale ed in tal senso il ds Manna torna a guardare in casa Manchester United. Si tratta di un affare a basso costo che gli azzurri vogliono provare a condurre in porto, per la gioia di mister Antonio Conte.

Gli azzurri in vista dell’estate non possono permettersi di restare a guardare, come si suol dire. Le prime dieci giornate di campionato, infatti, hanno dimostrato che, almeno per il momento, non c’è nessuna schiacciasassi e che, di conseguenza, sono diverse le compagine che sono coinvolte nella lotta per il titolo.

Il primo posto in classifica va difeso con le unghie e con i denti, a partire dalla doppia sfida dei prossimi giorni, prima contro l’Atalanta e poi con l’Inter campione in carica. Servono dei rinforzi, però, ad Antonio Conte per il resto della stagione e per questo motivo emerge adesso una occasione ghiotta da cogliere. Ed ancora una volta si guarda in casa Manchester United.

Mercato Napoli, ancora occhi in casa Manchester United

Non c’è un attimo di tregua in sede di calciomercato, dal momento che i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno, come si è soliti dire. Ed ora il Napoli, in vista della sessione di gennaio, potrebbe seriamente puntare i riflettori in casa Manchester United dopo il successo dell’operazione Scott McTominay.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.com, infatti, lo United ha deciso di mettere in lista di uscita Victor Lindelof, roccioso difensore centrale svedese che, evidentemente, non rientra più nei piani del club dopo l’arrivo di Amorim. Il Napoli ha seguito Lindelof a lungo in passato e chissà che non possa esserci un ritorno di fiamma.

Napoli, rinforzo in difesa per Conte: occasione in Premier

In difesa, infatti, alle spalle di Rrahmani e di Buongiorno Juan Jesus e Rafa Marin non danno le adeguate garanzie e per questo da tempo si vocifera di un innesto proprio in quel reparto. Dal momento che, però, le risorse finanziarie sono limitate dopo gli sforzi estivi, si cercano soluzioni low cost.

Per questo il nome di Victor Lindelof potrebbe tornare in auge in casa Napoli. Classe 1994, si tratta di un centrale di difesa che ha ancora tanto da dare e da dire nel mondo del grande calcio.