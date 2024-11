Serie A, nuovo esonero: colpo di scena per l’erede

In Serie A la situazione per gli allenatori è sempre di profonda ed enorme incertezza ed in tal senso arriva la svolta per un nuovo esonero nel massimo campionato nostrano. In tal senso, per il successo in panchina arriva un autentico colpo di scena. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Gli avvicendamenti in panchina sono da sempre all’ordine del giorno praticamente in Italia. Nel momento in cui, infatti, i risultati in campo non arrivano o non destano adeguato entusiasmo nella piazza, è molto più facile cambiare l’allenatore che vendere tutti i calciatori per acquistarne degli altri.

Non è da escludere, poi, il discorso relativo al tentativo, da parte della dirigenza, di dare una scossa quando le cose non vanno per il verso giusto. Anche se non sempre si riesce ad ottenere il risultato auspicato, ancor di più nel momento in cui i problemi sono più profondi e strutturali, come si suol dire. In tal senso, un nuovo tecnico si trova ora vicino all’esonero.

Nuovo esonero in Serie A, colpo di scena inatteso

Sollevare la guida tecnica dal proprio incarico rappresenta un fallimento per tutti, visto che oggettivamente significa che il progetto non stia andando per il verso giusto. Sono diversi i tecnici sulla graticola, come si suol dire, ed ora uno sta rischiando in maniera davvero molto, molto importante.

Stando a quanto raccontato da Nicolò Schira, noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul proprio account X, il Genoa sta riflettendo in maniera approfondita circa la posizione di Alberto Gilardino, che sta facendo una fatica enorme, come certificato dall’ultimo posto in classifica. Ed in tal senso è tornato in auge il nome di Davide Ballardini, vecchia conoscenza rossoblu.

Serie A, il tecnico torna in panchina: le ultime notizie

Davide Ballardini ha fatto grandi cose al Genoa, club nel quale ha lavorato a più riprese, con tante interruzioni. Ben quattro volte, infatti, il Grifone si è affidato a lui per uscire da situazioni di difficoltà ed ora si sta ipotizzando un quinto capitolo di questa saga.

Starà a Gilardino provare a difendere la panchina del Genoa, a partire dalla sfida di questo turno contro il Parma che sa tanto di scontro diretto per la salvezza. E chissà che non possa arrivare una grande mano da Mario Balotelli.