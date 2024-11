Koulibaly di nuovo in Serie A: il giocatore esce allo scoperto

Kalidou Koulibaly sarà ricordato per sempre in casa Napoli ed in tal senso adesso arriva una svolta importante relativa al suo possibile ritorno in Serie A. Stavolta ad uscire allo scoperto ed a far chiarezza da questo punto di vista è il diretto interessato. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di uno dei calciatori che maggiormente ha inciso sulla storia recente della SSC Napoli. I tifosi azzurri hanno amato ogni suo gesto, a partire dalle chiusure difensive prodigiose fino ad arrivare alle sue proverbiali sgroppate palle al piede, per non dimenticare la sua capacità di fare la differenza anche nell’altra area di rigore.

Ha salutato gli azzurri per approdare in Premier League, al Chelsea, ed esaudire uno dei suoi grandi sogni. Le cose, però, complice anche un periodo molto delicato del club che dura ancora oggi, non sono andate per il verso giusto ed alla fine è arrivata la cessione in Arabia Saudita. Adesso si vocifera di un suo ritorno in Serie A ed è uscito allo scoperto.

Il senegalese di nuovo in Serie A? Le ultime notizie

Negli anni sono diversi i club italiani, su tutti la Juventus, che si sono mossi sulle sue tracce, trovando però sempre un muro da parte del Napoli, che non ne ha mai voluto sapere di cederlo ad una diretta concorrenza. Approdato al Chelsea, poi, i parametri economici del calciatore male si sposavano con quelli delle società italiane.

In una intervista concessa ai microfoni di SportMediaset, adesso, Kalidou Koulibaly ha chiuso definitivamente ed una volte per tutte le porte ad un ritorno in Serie A. Ha spiegato, infatti, come il Napoli gli abbia dato tanto e che, per questo motivo, non ne vuole sapere di tornare in Italia in una squadra diversa, per l’appunto, dal Napoli.

Koulibaly esce allo scoperto: “Ritorno in Italia? Dico la verità…”

Ha spiegato che il calcio saudita sta crescendo molto e che questo lo rende anche orgoglioso, in maniera comprensibile, della scelta di vita fatta di trasferirsi da quelle parti.

Classe 1991, probabilmente la carriera di Kalidou Koulibaly si concluderà proprio all’Al-Hilal, dove ci sono tanti campioni come Renan Lodi, Joao Cancelo, Neymar, Milinkovic Savic e Ruben Neves. Insomma, è in ottima compagnia.