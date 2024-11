Napoli, grana Meret: nuova destinazione in Serie A

Il Napoli dovrà conoscere in tempi brevi il futuro di Alex Meret: ecco la sua prossima squadra in Serie A, intreccio decisivo dopo San Siro

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio. Il futuro di Meret è tornato ad essere incerto dopo la prestazione poco convincente contro l’Inter a San Siro. Spunta l’intreccio decisivo per cambiare immediatamente squadra come riportato dal portale calciomercato.it.

La dirigenza partenopea è al lavoro per pensare ad ogni singolo dettaglio della rosa a disposizione di Antonio Conte. Ecco la verità per quanto riguarda il futuro di Meret: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio a sorpresa per quanto riguarda il futuro del portiere friulano. Subito potrebbe arrivare l’addio dopo gli ultimi giorni vissuti negativamente: ecco l’intreccio decisivo sul fronte calciomercato.

Napoli, spunta il colpo ad effetto: Meret dice addio

Un nuovo intreccio suggestivo di calciomercato per puntare in alto in vista della prossima stagione. Il portiere friulano è stato criticato ancora una volta in maniera dura: spunta l’intreccio per il futuro, ecco cosa farà.

Come svelato dal portale calciomercato.it, Maignan è sempre più vicino a dire addio al Milan: sulle sue tracce c’è anche il Manchester City come riportato dal portale fichajes.net. La dirigenza rossonera dovrà intavolare la trattativa per il rinnovo del portiere del francese, molto ambito dalle big d’Europa.

Ibrahimovic e Moncada starebbero così pensando così anche al potenziale sostituto: in lizza ci sono Carnesecchi e Meret. Il portiere del Napoli, in scadenza nel 2025, non ha ancora rinnovato con il club partenopeo: potrebbe essere una soluzione a sorpresa in vista del futuro. Nell’ultima sfida contro l’Inter il portiere friulano è stato criticato per il gol subito dalla distanza.

Una voglia immensa di cambiare definitivamente aria per tornare ad essere più sereno. Nessun problema, in tal caso, per la società partenopea che ha subito pronto Elia Caprile come titolare in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis non è particolarmente preoccupato dal futuro di Alex Meret. Il portiere friulano aveva mostrato segnali importanti dal punto di vista della crescita della leadership: spunta la nuova squadra in Serie A.

Saranno settimane decisive per conoscere così il futuro dell’estremo difensore del Napoli: in pochi giorni tutto può cambiare con Conte che ha già le idee in vista della prossima stagione. Meret prenderà la miglior decisione possibile.