Napoli, Osimhen è il sostituto: l’annuncio

Victor Osimhen continua a segnare gol a grappoli con il Galatasaray. Spunta il retroscena di mercato per il nigeriano: sarà il sostituto

Un nuovo intreccio suggestivo per conoscere il futuro dell’attaccante nigeriano. Osimhen vuole consacrarsi definitivamente con la maglia del Galatasaray, ma pochi minuti fa è arrivato il nuovo annuncio sul futuro dell’ex Napoli. Saranno settimane intense per conoscere ogni dettaglio: spunta la verità a sorpresa con il colpo ad effetto per gennaio.

Il ds Manna dovrà pensare a nuovi colpi funzionali da regalare subito ad Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha chiesto subito rinforzi in vista della prossima stagione, ma c’è da monitorare attentamente anche il futuro di Victor Osimhen. Tutto può cambiare in tempi brevi per la sua prossima destinazione: può lasciare immediatamente il club turco per un nuovo top club europeo.

Napoli, il retroscena su Osimhen: la decisione

Una mossa a sorpresa per accontentare ancora una volta l’attaccante nigeriano che continua ad essere protagonista con il Galatasaray. A gennaio potrebbe arrivare subito l’addio a sorpresa: spunta il nuovo annuncio.

Come svelato dal portale inglese Chronicle il Newcastle ha messo nel mirino Victor Osimhen in vista di gennaio. I Magpies lo tengono d’occhio come sostituto immediato di Alexander Isak in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante nigeriano continua a segnare gol importanti con il Galatasaray, ma la decisione finale spetterà al presidente De Laurentiis.

Osimhen è volato in Turchia in prestito, ma ora sarà decisivo il numero uno del club partenopeo per ricavare tanti milioni dalla sua cessione. Per lui non ci sarà alcun ritorno in Serie A: sulle sue tracce c’è anche la Juventus, ma al momento il suo futuro sembra essere più vicino alla Premier League. In estate anche il Chelsea voleva chiudere l’affare in tempi brevi: ora l’attaccante nigeriano è concentrato sul Galatasaray per ambire a grandi palcoscenici.

Tutto può cambiare rapidamente a gennaio: una nuova destinazione suggestiva per conoscere il futuro di Osimhen. L’attaccante nigeriano è pronto ad essere protagonista in ottica futura anche in Premier League per una nuova avventura suggestiva. L’ex Napoli vuole contribuire a regalare nuovi successi alla squadra turca che vuole arrivare fino in fondo anche in Europa League. A gennaio tutto può succedere con il nuovo colpo da urlo in Premier League: il Newcastle farà sul serio per chiudere il colpo Osimhen.