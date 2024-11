Napoli, colpo in difesa: primo regalo per Conte

Conte ha chiesto subito nuovi rinforzi in difesa: Rafa Marin e Juan Jesus non danno garanzie adeguate per puntare in alto, ecco il primo regalo

Un nuovo intreccio di calciomercato da seguire nei prossimi mesi. Il Napoli è sempre molto attento sui nuovi prospetti in Serie A per anticipare così la folta concorrenza: ecco tutta la verità per il primo regalo a Conte.

Il ds Manna vuole continuare a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Ecco il nuovo retroscena in ottica futura per il colpo in difesa in casa Napoli. La dirigenza partenopea è sempre molto attenta ad ogni dettaglio per chiudere colpi sensazionali: il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare subito Antonio Conte che ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi funzionali in difesa. Spunta il colpo a sorpresa in vista dei prossimi mesi: conosciamo ogni particolare.

Napoli, affare immediato: nuovo difensore in arrivo

Un nuovo affare a sorpresa pronto subito a vestire la maglia del Napoli nei prossimi mesi. Spunta il retroscena annunciato dall’esperto di calciomercato: scopriamo tutta la verità.

Pochi minuti fa è tornato a parlare il giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, che ha fatto un annuncio importante per il prossimo colpo in difesa del Napoli: “Conte avrebbe chiesto alla dirigenza partenopea di monitorare Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina”. Il centrale viola è stato convocato anche dal Ct Luciano Spalletti che l’ha esaltato per la sua grande attenzione per tutta la partita.

L’allenatore azzurro vuole subito inserire giovani difensori forti per inserirli nelle rotazioni: Buongiorno è stato impiegato in ogni sfida saltando soltanto la prima di campionato contro l’Hellas Verona. Rafa Marin e Juan Jesus non sembrano dare garanzie tecniche imporanti a Conte, che vuole subito pensare a nuovi innesti funzionali. Il nome nuovo è quello di Pietro Comuzzo, lanciato con continuità da Raffaele Palladino, attirando così numerosi consensi dopo le sue prestazioni contro i top player.

La dirigenza partenopea è pronta a sferrare l’assalto decisivo per Pietro Comuzzo che sta collezionando prove eccellenti in Serie A. Ora si metterà subito a disposizione del Ct Luciano Spalletti in Nazionale: Conte vuole subito anticipare le altre big italiane per il colpo in difesa. Il Napoli vuole rivoluzionare ancora una volta la rosa a disposizione dell’allenatore azzurro: ormai ci siamo per trovare alternative importanti nel reparto arretrato anche subito a gennaio.