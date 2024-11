Zirkzee torna in Serie A: scambio con lo United

Zirkzee è pronto a dire addio a gennaio al Manchester United. Scambio in Serie A per accontentare l’attaccante olandese: spunta la verità

Un nuovo intreccio decisivo in Serie A per l’arrivo immediato dell’attaccante olandese Zirkzee. La sua scelta di volare a Manchester non si è rivelata azzeccata: in questi giorni sta soffrendo tanto visto che è stato criticato apertamente per la sua scarsa forma fisica.

Un momento decisivo per chiudere colpi di caratura internazionale in Serie A. L’attaccante olandese del Manchester United è orami fuori dal progetto dei Red Devils: il suo futuro potrebbe essere in Italia a gennaio. Un intreccio in Italia davvero importante per puntellare la rosa di una big: spunta lo scambio per accontentare tutte le parti coinvolte. Zirkzee è apparso spento sotto la gestione di ten Hag: con l’arrivo di Amorim potrebbe subito arrivare l’addio, in Serie A vogliono subito chiudere l’affare.

Serie A, immediato lo scambio per Zirkzee: spunta la verità

Saranno settimane intense per conoscere la prossima squadra dell’olandese. L’addio allo United è sempre più vicino: ecco l’intreccio decisivo da conoscere in ottica futura.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport la Juventus starebbe pensando alla mossa Scudetto chiudendo subito l’affare Zirkzee per gennaio. I bianconeri continuano a sognare in ottica Scudetto: il lavoro di Thiago Motta sta iniziando a dare i primi frutti. Le richieste di Jonathan David sono abbastanza alte: l’attaccante canadese chiede un quinquennale da 30 milioni. Un possibile scambio immediato con Danilo che si è tolto la clausola ed è pronto a vestire la maglia dei Red Devils.

Amorim ha messo nel mirino proprio il centrale brasiliano ormai ai margini del progetto bianconero. Un momento decisivo per fissare subito l’intreccio decisivo in ottica futura: Zirkzee vuole subito cambiare aria dopo la sua decisione di volare a Manchester. L’olandese è stato criticato aspramente venendo attaccato anche sulla forma fisica non adeguata: ora il Manchester United ha intenzione di lasciar andare via a gennaio l’ex Bologna.

Prima dell’arrivo di Lukaku anche il Napoli aveva monitorato la pista dell’attaccante olandese così come il Milan. Ora la Juventus potrebbe subito anticipare le altre big d’Europa. Ora l’attaccante del Manchester United non vede l’ora di cambiare aria dopo aver trascorso mesi terribili ad Old Trafford. La Juventus è pronta a sferrare l’assalto definitivo.