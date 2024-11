Mercato Napoli, colpo a sorpresa per Conte: annuncio dell’agente

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo a sorpresa da consegnare nelle sagge mani di Antonio Conte. A far chiarezza su questo nome è direttamente l’agente del calciatore, che spiega come stanno realmente le cose e qual è la situazione allo stato attuale delle cose. I tifosi iniziano a sperare.

Il calciomercato, come è noto, rappresenta da sempre una sorta di miniera senza fine di sorprese e di colpi di scena. In tal senso, anche il Napoli ne è consapevole e non vuole essere da meno, dal momento che quest’anno sta dimostrando, partita dopo partita, di poterci starei ai piani alti di questo campionato. Nonostante una concorrenza che fa paura.

In tal senso il lavoro svolto da Antonio Conte, anche in ottica mercato, è stato davvero di altissimo profilo, dal momento che sono arrivati profili esperti, pronti per l’uso e di assoluto valore. In tal senso, adesso, proprio per il mercato del Napoli arriva una svolta non di poco conto grazie alle parole dell’agente. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Mercato Napoli, regalo inatteso per Antonio Conte

Chiaramente un direttore sportivo del valore di Giovanni Manna non può non lavorare contemporaneamente su più tavoli. E non sempre le notizie di calciomercato e di trattative emergono sugli organi di stampa. In tal senso, arriva un autentico colpo di scena in casa azzurra per colpi potenzialmente molto interessanti.

A parlare, infatti, ai microfoni di CalcioNapoli24 è Mario Giuffredi, agente dei tre fratelli Esposito, vale dire Francesco Pio e Salvatore, attualmente in forza allo Spezia, e Sebastiano, che invece milita nell’Empoli, con cui sta facendo molto bene. Ed in tal senso l’agente ha confermato che al Napoli sono calciatori che sono sempre piaciuti, e che infatti sono seguiti con grande attenzione.

Napoli, l’annuncio dell’agente: le ultime su questa operazione

Il più giovane, Francesco Pio, sta segnando a raffica in Serie B con lo Spezia. Per lui 6 gol in 11 partite. E’ un classe 2005 ed è di proprietà dell’Inter come Sebastiano, che è invece un classe 2002, ma per quest’ultimo l’Empoli ha un diritto di riscatto.

Discorso diverso, invece, per Salvatore (classe 2000), che è di proprietà dello Spezia. Il Napoli, dunque, li segue ed è pronto ad affondare il colpo nel momento giusto. D’altronde, per loro sarebbe un ritorno a casa visto che sono di Castellammare di Stabia.