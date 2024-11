Furia Napoli, nuova polemica su Conte: “Senza attributi”

Dopo la partita di ieri contro l’Inter è esplosa la furia del Napoli, con Antonio Conte che è apparso incontenibile davanti alle telecamere. In tal senso, però, nei suoi confronti arriva adesso un duro affondo proprio in relazione alle sue proteste. E le parole non sono per niente morbide. Andiamo a vedere le ultime.

Quanto accaduto ieri durante la sfida contro l’Inter non è certo un qualcosa che i tifosi del Napoli ricorderanno con piacere. La squadra ha mostrato grande anima ed un carattere davvero considerevole, ma quel calcio di rigore ancora fa discutere ed arrabbiare moltissime persone. Che, per fortuna, possono pensare ad esso solo come ad un grande rischio corso.

Anche Antonio Conte, infatti, a fine partita ha manifestato tutto il suo dissenso, non tanto con la decisione in sé presa dal direttore di gara quanto con il protocollo VAR, dal suo punto di vista pieno di falle che devono essere risolte per garantire trasparenza e serenità. In tal senso, però, nei confronti del tecnico azzurro arriva adesso un nuovo grave affondo.

Rigore Anguissa-Dumfries, non si placano le polemica

Il contatto tra Zambo Anguissa e Dumfries continua a non convincere, dal momento che a molti sembra essere un normale scontro di gioco, non sanzionabile di certo con un calcio di rigore. Come sempre accade in questi casi, però, si tratta di opinioni. Ed in tal senso c’è qualcuno che ha manifestato chiaramente il suo disaccordo nei confronti di Conte.

Si tratta del giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, che ha definito lo sfogo di Conte un “casino“, sostenendo che si tratti di un chiaro calcio di rigore. Dal suo punto di vista, infatti, Anguissa tocca Dumfries, diretto verso il pallone, e questo basta a renderlo un intervento sanzionabile. Ma non è tutto.

Furia Conte dopo Inter-Napoli: duro affondo nei suoi confronti

Il fatto che tutti in studio fossero d’accordo con Conte è stato letto da Tancredi come una “assurda mancanza di attributi“, dal momento che sarebbero stati intimoriti, per così dire, dall’atteggiamento del tecnico del Napoli.

Insomma, si tratta chiaramente di una sua lettura, con il suo messaggio condiviso su X che ha fatto in poco tempo il giro del social network in questione. E va da sé che ha raccolto tante critiche da parte dei tifosi napoletani.