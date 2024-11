Serie A, altro esonero in arrivo: decisione a sorpresa del club

In Serie A arriva la decisione che spiazza tutti da parte del club. Da tempo si vociferava di un esonero del tecnico per i risultati al di sotto delle aspettative che la squadra ha raccolto in questa prima parte di campionato. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Come è noto, la posizione degli allenatori in Italia è sempre molto delicata. Ancor di più in Serie A. Fungono, infatti, molto spesso da capro espiatorio, prendendosi delle colpe che vanno anche oltre quelle che sono le loro effettive responsabilità. E si tratta di una tendenza che va ormai da tanti, troppi anni ed alla quale non si riesce, a quanto pare, a porre un freno.

E’ di ieri la notizia di Ivan Juric sollevato dal proprio incarico di allenatore della Roma, dopo l’ennesima sconfitta patita. Ora c’è attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore che si siederà sulla panchina giallorossa ed in tal senso arriva la notizia di un altro possibile esonero nel massimo campionato nostrano.

Serie A, altro esonero in arrivo? Le ultime a riguardo

Un esonero da parte di un club è un ammissione del fatto che tutti hanno sbagliato qualcosa. Ciascuno con le proprie responsabilità. Anche se poi, in fin dei conti, a pagare è solo il tecnico. In tal senso, si vocifera con insistenza via via maggiore di un possibile ulteriore avvicendamento in panchina in Serie A.

Si tratta del Monza, con le notizie che sono state ulteriormente alimentate dopo il KO contro la Lazio. In realtà, come raccontato da Calciomercato.it, nonostante i risultati negativi la posizione di Alessandro Nesta non è assolutamente in bilico allo stato attuale delle cose. Smentite, dunque, le voci che stavano circolando su questo possibile esonero.

Non solo Juric, altro possibile esonero: il club ha deciso

Confermata, dunque, la fiducia di Adriano Galliani nei confronti di Alessandro Nesta, che però al rientro dopo la sosta per le Nazionali è atteso da una gara da non sbagliare, quella contro il Torino.

In tal senso, si ha la netta sensazione che da questa partita possa emergere il nome del prossimo allenatore ad essere esonerato in Serie A, visto che sia Nesta che Vanoli sono fortemente in bilico in prospettiva futura.