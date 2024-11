Rigore Anguissa-Dumfries: il precedente inchioda Mariani

Non si placano le polemiche relative al big match di ieri sera a proposito del rigore Anguissa-Dumfries. In tal senso, emerge un precedente che inchioda Mariani alle sue responsabilità. Si tratta di un episodio praticamente identico ma nel quale la decisione presa fu diametralmente opposta. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Come spesso succede davanti ai big match, il post partita è quasi del tutto dominato da polemiche arbitrali. Ed anche Inter-Napoli di ieri sera, da questo punto di vista, non fa assolutamente eccezione, dal momento che gli anni si sono surriscaldati prima in campo e poi davanti alle telecamere.

A fine gara, infatti, è esplosa la rabbia di Antonio Conte, che ha denunciato un protocollo che alimenta dietrologie e sospetti in relazione al VAR. Il tutto in relazione all’episodio che ha visto protagonista Zambo Anguissa, per un contatto a dir poco dubbio con Dumfries. La sanzione comminata è stata il rigore, ma c’è un precedente che fa scoppiare ancora di più la rabbia.

Rigore Anguissa-Dumfries: spunta un altro precedente

E’ soprattutto la tecnologia VAR ad essere finita nel mirino del tecnico, dal momento che Conte ha chiesto un protocollo che garantisca maggiore trasparenza. Inoltre, come se già non bastasse questo, nelle ultime ore sui social sta circolando un precedente che sta facendo montare ancora di più la rabbia di tutto l’ambiente Napoli.

Ironia della sorte, il tutto è accaduto proprio in un Napoli vs Inter ed in quel caso il contatto incriminato è tra Acerbi e Victor Osimhen. Situazione del tutto analoga, con il difensore nerazzurro che tocca lateralmente la caviglia del bomber nigeriano. In quel caso, però, la decisione è stata opposta, dal momento che non è stato concesso il calcio di rigore.

Polemiche Inter-Napoli: il precedente su Osimhen fa rabbia

Questo precedente evidenzia come molto spesso, in situazioni del tutto analoghe, si arriva a decisioni diametralmente opposte. E questo non può non andare ad intaccare, per così dire, quella che è la regolarità del campionato.

Rigore Anguissa-Dumfries e rigore Acerbi-Osimhen: stesse squadre, situazioni analoghe ma in entrambi i casi la decisione presa dal direttore di gara ha sorriso ai nerazzurri. per fortuna del Napoli e di Antonio Conte, poi, Hakan Calhanoglu ha sbagliato il calcio di rigore, con la gara che si è conclusa per 1-1.