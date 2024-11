Napoli, Spalletti sorpreso: spunta la decisione su Buongiorno

Luciano Spalletti è tornato a parlare anche in ottica Napoli: spunta la verità su Buongiorno, ecco quello che sta succedendo in queste ore

Il Napoli continua a consolidare il primato in classifica riuscendo a strappare un punto a San Siro contro l’Inter. Sugli scudi ancora una volta Alessandro Buongiorno: sorpreso anche Spalletti, la decisione immediata in Nazionale.

Antonio Conte continuerà a lavorare a Castel Volturno durante la sosta Nazionale, ma non ci saranno i top player azzurri impegnati con le rispettive nazionali. Buongiorno è stato uno dei migliori in campo a San Siro contro l’Inter: i tifosi del Napoli hanno tirato un sospiro di sollievo nella ripresa quando è ritornato in campo dopo un problema fisico. Ecco la verità del Ct Spalletti.

Saranno ore frenetiche anche in Nazionale per conoscere così la decisione in Nazionale per Alessandro Buongiorno. Pochi minuti fa è tornato a parlare il Ct Luciano Spalletti: l’ex allenatore del Napoli si è lasciato andare ad una considerazione.

In conferenza stampa il Ct Luciano Spalletti ha esaltato le qualità di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, convocato in Nazionale per i prossimi impegni degli azzurri. Un’altra prestazione da incorniciare in campionato contro Lautaro e Thuram: “Da applausi, è un grande difensori. L’ho apprezzato molto”. Ora il centrale azzurro è pronto a scendere in campo da titolare visto anche l’infortunio di Calafiori: un’investitura importante per il difensore del Napoli che ha vinto tutti i duelli contro l’Inter.

Un acquisto azzeccato quello del presidente De Laurentiis che ha sborsato circa 40 milioni per accontentare Antonio Conte. Ora è pronto a conquistare la Nazionale a suon di prestazione: un’opportunità da non sprecare in vista dei prossimi impegni con l’Italia. Buongiorno rappresenta il futuro del Napoli e della Nazionale del ct Spalletti: un ragazzo con la testa sulle spalle che dimostra una leadership fuori dal comune nonostante sia un classe 1999.

Durante le interviste è apparso sempre sicuro di sè: il difensore del Napoli vuole continuare a collezionare prestazioni super per diventare uno dei migliori della storia. La concorrenza è sempre agguerrita in ottica futura, ma Conte se lo coccola. Il Ct Spalletti lo proverà al centro della difesa con Di Lorenzo e Bastoni per puntare ancora sul 3-5-1-1. Una nuova rivoluzione in difesa per ammirare da vicino il centrale difensivo del Napoli.