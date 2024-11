Napoli, intreccio con il Liverpool: colpo in attacco

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: spunta il retroscena con il Liverpool per il colpo immediato in attacco

Il presidente De Laurentiis cercherà di chiudere nuovi colpi da regalare subito ad Antonio Conte in vista della sessione invernale di calciomercato. Urgono rinforzi per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore azzurro: il Napoli dovrà fare molto attenzione per i prossimi obiettivi da chiudere, c’è anche il Liverpool.

Il ds Manna è pronto ad accontentare Antonio Conte per un nuovo colpo entusiasmante in ottica futura. La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: spunta il retroscena da urlo con il Liverpool. Tutto può cambiare improvvisamente in casa Napoli con un intreccio decisivo con i Reds: finalmente fuori tutta la verità per l’innesto funzionale.

Napoli, affare dalla Spagna: affare immediato

Saranno mesi intensi per programmare i prossimi colpi di mercato in ottica futura. Il Napoli è voglioso di puntare in alto mettendo a segno colpi sensazionali in vista della prossima stagione: spunta l’intreccio decisivo con le big d’Europa.

Come svelato dal portale fichajes.net, Takefusa Kubo, attaccante giapponese della Real Sociedad, sarebbe finito nel mirino del Liverpool. Il giocatore è stato accostato anche al Napoli dopo le prestazioni esaltanti in Liga spagnola, ma nelle ultime ore anche il top club inglese si è fatto avanti per chiudere il colpo in attacco. Arne Slot ha criticato la condizione fisica di Federico Chiesa pronto a fare così il suo ritorno subito in Serie A.

Il suo exploit è avvenuto negli ultimi mesi mettendo in mostra la sua creatività e velocità nell’uno contro uno. Può occupare diverse posizioni in attacco: ora il Liverpool ha intenzione di chiudere subito il colpo, ma la concorrenza è davvero alta.

Nel frattempo Chiesa si sta guardando già intorno per trovare la sua prossima squadra in Serie A: la sua avventura con i Reds sembra essere arrivata già ai titoli di coda per ritrovare quella felicità ormai persa a Liverpool. Una scelta che si è rivelata sbagliata completamente: dopo l’addio alla Juventus è volato in Premier League, ma la sua condizione fisica non è delle migliori.

Il Napoli ci ha provato a lungo già nei mesi scorsi, ma ora tutto può cambiare visto il forte interessamento per Kubo. Il talento giapponese è pronto a dire addio alla Real Sociedad per il definitivo salto di qualità.