Calciomercato, Ramos in Serie A: l’annuncio

Un nuovo intreccio di calciomercato suggestivo in Serie A: spunta l’annuncio per Ramos subito in Italia. Ecco il dettaglio tutto da scoprire

Gennaio si avvicina sempre di più per una nuova mini rivoluzione. Saranno settimane intense per conoscere così la prossima squadra di Ramos pronto a sbarcare in Serie A. Spunta il retroscena decisivo per chiudere l’affare in tempi brevi: ecco la novità in ottica futura per scegliere subito la sua prossima squadra.

Una voglia immensa di cambiare squadra a gennaio. Ramos non vede l’ora di trasferirsi in Serie A per sposare il progetto avvincente della big italiana: spunta il retroscena sorprendente per chiudere subito l’affare sensazionale. In passato è stato accostato anche Sergio Ramos per puntellare la retroguardia: ora un altro Ramos è pronto a volare in Italia.

Calciomercato, affare Ramos: spunta il retroscena

Tutto può cambiare improvvisamente nella sessione invernale di calciomercato. L’attaccante portoghese non vede l’ora di trasferirsi in Serie A: spunta la sua prossima destinazione immediata. Un affare sensazionale a gennaio per innalzare il tasso tecnico della rosa della big italiana.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, la Juventus è interessata a Gonçalo Ramos in prestito con obbligo di riscatto. Il club bianconero vede nell’attaccante portoghese un’alternativa funzionale a Dusan Vlahovic. La sua avventura con il PSG è ormai ai titoli di coda in attesa di una proposta allettante in vista della sessione invernale di calciomercato.

Saranno settimane intense per conoscere così la nuova programmazione della dirigenza torinese in ottica futura. Thiago Motta ha chiesto a gran voce nuovi colpi per competere fino alla fine con le altre big italiane ed europee. La Juventus intende fare sul serio per chiudere nuovi affari sensazionali in vista della seconda parte di stagione.

Ramos non vede l’ora di cambiare squadra per mettersi nuovamente in mostra: il suo contratto con il PSG è in scadenza nel 2028, ma il top club francese potrebbe aprire alla formula del prestito con obbligo di riscatto. Goncalo Ramos vuole rimettersi in luce in Italia dopo la sua avventura a Parigi: può firmare subito con i bianconeri che sono sempre alla ricerca di un valido attaccante vista la prolungata assenza di Arek Milik.

La Juventus è pronta a regalare un nuovo innesto funzionale a Thiago Motta: l’allenatore bianconero non intende mollare proprio sul più bello accogliendo a Torino top player di caratura internazionale.