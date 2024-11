Napoli, stanno prendendo Retegui: 50 milioni

Mateo Retegui è pronto a cambiare squadra in vista della prossima stagione: spunta l’intreccio decisivo, il presidente De Laurentiis monitora attentamente

L’Atalanta continua a coccolarsi Mateo Retegui, ma il bomber italo-argentino ha attirato forti interessamenti delle big d’Europa. Tanti club blasonati hanno pensato al suo acquisto: ecco la novità dell’ultim’ora per conoscere la sua prossima squadra. Conosciamo il dettaglio da urlo arrivato dall’Inghilterra pochi minuti fa.

Mateo Retegui ha sorpreso tutti in questa prima parte di stagione. L’attaccante italo-argentino ha attirato forti interessamenti delle big d’Europa: spunta il retroscena per quanto riguarda il suo futuro. Una crescita esponenziale sotto la guida di Gasperini: dopo l’addio al Genoa, si è subito messo in mostra con la maglia dell’Atalanta segnando gol a grappoli già in questa prima parte di stagione. L’attaccante nerazzurro è voglioso di arrivare ad essere uno dei migliori in circolazione: a sorpresa l’intreccio decisivo in ottica futura.

Napoli, colpo Retegui: può lasciare l’Atalanta

Una voglia immensa di continuare ad essere decisivo: l’italo-argentino ha già le idee chiare per questa stagione, ma in futuro tutto può cambiare improvvisamente. La big d’Europa vuole subito chiudere il colpo in attacco pensando proprio all’attaccante dell’Atalanta.

Come svelato dal portale inglese, CaughtOffside, Retegui è diventato l’obiettivo per l’attacco dell’Arsenal: l’Atalanta potrebbe così cederlo per 50 milioni di euro per l’attaccante italo-argentino.

Ha iniziato alla grande la sua stagione con la maglia nerazzurra realizzando ben 11 gol in 12 partite con tre assist vincenti: numeri importanti per lui attirando così forti interessamenti delle big d’Europa. Anche il Napoli ci aveva provato in passato per il post Osimhen, ma alla fine la scelta è ricaduta su Romelu Lukaku che non riesce ad incidere come in passato. L’attaccante belga ha firmato un triennale con la squadra azzurra, ma non è stata la prima scelta di De Laurentiis.

Conte l’ha voluto a tutti i costi visto che i due hanno lavorato insieme proprio all’Inter con risultati importanti: ora Retegui è destinato anche alla Premier League per un nuovo intreccio suggestivo di calciomercato in Serie A. L’Arsenal continua a guardare in Serie A per chiudere colpi sensazionali in ottica futura: il nuovo affare in attacco in vista della prossima stagione. I Gunners sono pronti a sferrare l’assalto decisivo per innalzare il tasso tecnico dell’attacco di Arteta: l’italo-argentino è concentrato ora sulle dinamiche in casa Atalanta, poi penserà al suo futuro più luminoso che mai.