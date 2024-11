Svolta Osimhen: incontro e firma, sarà lui il nuovo bomber

Il futuro di Osimhen continua ad essere sempre più chiaro. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro con il Napoli per mettere nero su bianco

Il Napoli lavora per trovare una soluzione alla vicenda Osimhen. L’attaccante nigeriano si sta comportando molto bene con il Galatasaray e sono diversi i club pronti ad accogliere il giocatore in rosa per alzare il livello di qualità del reparto offensivo, ma ad oggi non c’è una indicazione chiara sul futuro del giocatore. Intanto nei giorni scorsi c’è stato un incontro con i partenopei per capire meglio la fattibilità di questa operazione.

Un passaggio ufficiale che potrebbe portare alla svolta di calciomercato per quanto riguarda Osimhen. Per il momento si tratta di una ipotesi considerato che ad oggi non c’è ancora nessuna offerta ufficiale. Ma l’interesse è reale e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se eventualmente il tutto si potrà trasformare in qualcosa di reale oppure no.

Calciomercato: incontro e firma, prendono Osimhen

Victor Osimhen sta facendo molto bene in terra turca. L’arrivo al Galatasaray gli ha permesso di ritrovare una certa continuità che è mancata nella scorsa stagione. Per il momento, però, siamo solamente nel campo delle valutazioni e dei ragionamenti perché non si hanno certezze su quello che succederà nei prossimi mesi.

Intanto, secondo quanto riferito dal Daily Mail, alcuni dirigenti del Napoli erano presenti a Galatasaray-Tottenham per parlare con la dirigenza turca del futuro di Osimhen. I giallorossi vorrebbero acquistarlo già in questa sessione di calciomercato con una proposta intorno ai 50 milioni di euro. Per il momento i partenopei chiudono a questa ipotesi visto che si punta ad una cifra maggiore e il possibile inserimento di altri club, tra cui quelli inglesi, potrebbero davvero consentire di pagare la clausola rescissoria e dare una possibilità diversa al calciatore.

A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. Il Galatasaray non molla Osimhen e spera di poterlo acquistare direttamente durante il calciomercato invernale. La strada è assolutamente lunga e vedremo se ci saranno novità in questo senso. Intanto l’incontro con il Napoli è avvenuto ed è un primo passo per provare ad arrivare alla fumata bianca in davvero poco tempo.