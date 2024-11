Napoli: sfogo Conte, arriva la stangata

Lo sfogo post partita di Conte potrebbe costare molto caro al tecnico dei partenopei. La stangata è destinata ad arrivare nei prossimi giorni

Il Napoli esce imbattuto da San Siro, ma le polemiche non mancano. Il contatto fischiato da Mariani in area di rigore non è piaciuto in casa partenopea. Antonio Conte nel post partita si è sfogato in modo molto duro accusando l’Aia di non utilizzare correttamente la tecnologia. Parole che hanno fatto il giro del web e ora rischiano di mettere in grossi guai il tecnico azzurro.

Secondo quanto ricordato da calciomercato.it, Antonio Conte nel post partita di Inter–Napoli ha utilizzato termini non proprio appropriati e il rischio è che si possa attivare la Procura Federale. Naturalmente al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà e se alla fine si procederà con una stangata nei confronti del tecnico dei partenopei.

Inter-Napoli: lo sfogo di Conte può costare caro, i dettagli

Antonio Conte lo conosciamo ormai molto bene: è un tecnico che molte volte si lascia prendere dall’adrenalina post partita ed è stato così anche contro l’Inter. Ai microfoni di Dazn si è duramente scagliato contro Mariani e il Var parlando di una scelta incomprensibile quella di fischiare il fallo per il contatto tra Anguissa e Dumfries. Ma, come sottolineato anche da calciomercato.it, le dure parole del tecnico dei partenopei potrebbero costare molto caro all’allenatore.

Conte ha parlato di dietrologie e onesta. Proprio questi due termini potrebbero portare la Procura Federale ad aprire un’indagine e deferirlo per azioni lesive rispettando l’articolo 23 della Giustizia Sportiva. Questo significa che, in caso di inchiesta, potrebbe scattare una squalifica per il tecnico del Napoli di almeno due o tre giornate. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che non si hanno assolutamente certezze su quello che succederà in futuro.

Il Napoli spera di non dover fare i conti con sanzioni nei confronti del proprio tecnico considerato anche il ruolo che Conte ha nei confronti della propria squadra. Una sua assenza potrebbe costare molto caro in chiave di risultato. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e se si arriverà ad una sanzione o no contro il tecnico degli azzurri. Una vicenda che potrebbe rappresentare anche un precedente importante in vista di un prosieguo della stagione molto complicato per i fischietti.