Napoli: Manna pesca in Serie B, beffata l’Inter

Il Napoli guarda in Serie B per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Possibile un colpo a gennaio per beffare le big di A

Il Napoli lavora al presente, ma anche al futuro. Manna sta seguendo da vicino molti talenti presenti sul panorama italiano e uno di questi colpi potrebbe essere già chiuso a gennaio. Secondo le ultime informazioni, il contratto in scadenza starebbe portando il club di appartenenza a valutare una sua partenza nei prossimi mesi per non perderlo a zero. I partenopei stanno facendo tutte le riflessioni del caso e presto saranno fatte le scelte del caso.

Naturalmente c’è una folta concorrenza sul calciatore e per questo motivo bisognerà anticipare molto i tempi per cercare di anticipare la concorrenza. Il Napoli è pronto a muoversi durante il calciomercato invernale per assicurarsi un talento importante del nostro calcio oltre che naturalmente toglierlo alle rivali nella lotta Scudetto dei prossimi anni.

Calciomercato Napoli: occhi in Serie B, si chiude a gennaio

Il Napoli inizia a programmare con attenzione al futuro. Antonio Conte ha sempre avuto un occhio di riguardo verso i giovani e si potrebbe continuare così anche in questa sua esperienza sulla panchina azzurra. Per il momento siamo solamente nelle ipotesi e idee, ma c’è un giocatore che stuzzica molto la fantasia della dirigenza partenopea e Manna potrebbe approfittare di una situazione non sicuramente facile.

Stando a quanto riferito da cittadellaspezia.com, forse un po’ a sorpresa Bertola non dovrebbe rinnovare con lo Spezia. I liguri hanno provato in tutti i modi a convincere il centrale a prolungare, ma le sirene dalla Serie A rappresentano un qualcosa a cui lui non vuole rinunciare e si è pronti a trattare la sua partenza direttamente durante il calciomercato invernale per non perdere soldi e guardare con fiducia anche da parte del club spezzino. E il Napoli è pronto a muoversi per piazzare un colpo di livello.

Bertola è un giocatore che si sposa alla perfezione con il progetto Conte e rappresenta quel quinto centrale pronto a crescere alle spalle dei più esperti almeno fino a giugno. La mossa del Napoli durante il calciomercato invernale avrebbe anche un significato strategico visto che sul difensore c’è anche l’Inter. Muoversi in anticipo consentirebbe di strapparlo alla concorrenza e garantirsi un calciatore importante per il futuro. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del club.