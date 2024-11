Napoli: scelto il nuovo bomber, si chiude in estate

Il Napoli in estate potrebbe prendere un attaccante di livello da affiancare a Lukaku. Molto dipenderà dalla situazione Osimhen

L’attacco resta uno dei grandi dilemmi in casa Napoli. Le difficoltà di Lukaku sono evidenti e Simeone e Raspadori in questo momento non stanno sicuramente dando rassicurazioni. Per questo motivo si parla con insistenza della possibilità di portare una nuova punta alla corte di Conte. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che il suo arrivo dipende molto dalle partenze nel reparto offensivo.

Non è da escludere che alla fine si rimane così e poi durante il calciomercato estivo si proverà a chiudere una operazione di assoluto livello. Secondo quanto riferito da Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli potrebbe decidere di prendere un top bomber a luglio da affiancare a Lukaku. Molto dipenderà dalla situazione Osimhen. Se ci sarà la cessione a titolo definitivo, allora si potrà pensare ad un giocatore di livello. Altrimenti si punterà su una seconda linea.

Calciomercato Napoli: obiettivo in attacco, i dettagli

L’idea di due bomber di livello è sicuramente quella di Antonio Conte. Stiamo vedendo che in questo momento l’attacco non dà tante garanzie e non c’è un sostituto di Lukaku che possa alzare ancora di più il livello di squadra. Da qui l’idea della possibilità di andare a prendere una punta che possa garantire 15-20 gol a stagione e c’è un nome che ben presto potrebbe ritornare in auge per quanto riguarda il Napoli.

In estate i partenopei hanno seguito con attenzione anche la pista Santiago Gimenez. Parliamo di un classe 2001 destinato ad avere una carriera di assoluto livello. Questa stagione con il Feyenoord può essere per lui quella della consacrazione e ci attendiamo le big pronte a sondare il terreno durante il calciomercato estivo. E tra queste potrebbe esserci anche il Napoli considerata la necessità di prendere un vice Lukaku di assoluto livello.

Non è da escludere che alla fine si punti su altri nomi come per esempio Bonny del Parma, ma l’idea Gimenez per il Napoli non è tramontata in vista del calciomercato estivo. Vedremo cosa succederà e quali saranno anche le scelte da parte dei partenopei. La cessione di Osimhen, però, dovrebbe dare il via libera all’arrivo di un top bomber da affiancare a Lukaku in vista della prossima stagione.