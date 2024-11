Napoli, doppio colpo slovacco: intreccio con la Juve

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. La Juventus è pronta a beffare ADL: spunta il doppio colpo slovacco

Un momento decisivo per mettere a segno colpi entusiasmanti in vista della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli si sta guardando intorno per fissare i prossimi obiettivi in vista di gennaio, ma occhio anche alla Juventus: spunta il retroscena sul doppio colpo slovacco.

Saranno settimane intense per programmare la seconda parte di stagione. Arriveranno sicuramente rinforzi a gennaio per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: nuovo intreccio con la Juventus per il doppio colpo slovacco. La dirigenza partenopea è pronta ad accontentare l’allenatore azzurro dopo un inizio stagionale da applausi. Il Napoli continua a puntare al ritorno in Champions League con la rivoluzione messa a segno in ogni dettaglio in campo e negli uffici della società di De Laurentiis.

Napoli, assalto Juve: il retroscena sul doppio colpo

Tutto può cambiare improvvisamente a gennaio: nuovo duello a distanza con i bianconeri che hanno messo nel mirino gli stessi obiettivi del Napoli. La dirigenza partenopea dovrà guardarsi sempre intorno per il nuovo doppio a sorpresa: spunta tutta la verità per i nuovi acquisti in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus vorrebbe subito chiudere un doppio colpo a gennaio. Anche Cabal dovrebbe stare fuori per tutto il resto della stagione: il terzino bianconero ha rimediato la rottura del crociato durante la sosta Nazionale. Ora il ds Giuntoli vuole correre subito ai ripari: nel mirino Skriniar per sostituire il brasiliano Bremer, mentre il nome nuovo è quello di Hancko che milita attualmente nel Feyenoord.

Il Napoli ha seguito a lungo il difensore slovacco pronto a vestire la maglia bianconera a gennaio. Thiago Motta ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi per competere su più fronti: dopo l’infortunio di Cabal tutto può cambiare immediatamente a gennaio. Una sfida a distanza per le big italiane che non intendono fermarsi sul più bello dopo un inizio di stagione entusiasmante. Ora servono subito nuovi innesti di caratura internazionale pronti a sbarcare in Serie A.

Il ds Manna dovrà subito affrettare i tempi per anticipare le altre big in vista della sessione invernale di calciomercato. Conte si aspetta nuovi innesti funzionali alla sua idea di calcio già pronti per l’immediato in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Napoli.