Calciomercato, Beto torna in Serie A: arriva a gennaio

Beto è stato seguito a lungo dalle big della Serie A, ma ora è pronto a tornare subito. All’Everton non trova spazio, spunta l’intreccio

L’attaccante dell’Everton non vede l’ora di cambiare aria per tornare ad essere protagonista in Serie A. Un momento decisivo per trovare subito l’accordo in ottica futura: l’edizione odierna di Tuttosport ha rivelato il possibile affare in attacco.

L’attaccante dell’Everton conosce molto bene la Serie A dopo l’exploit avvenuto proprio con la maglia dell’Udinese nelle passate stagione. Poi è arrivato il trasferimento in Premier League, ma ora è tempo di cambiare immediatamente a gennaio. Spunta il retroscena sul nuovo accordo a gennaio: può vestire subito la maglia gloriosa in Italia, ecco l’intreccio decisivo.

Calciomercato, colpo in attacco: Beto è la soluzione

Una voglia immensa di trovare così una nuova soluzione a gennaio in Serie A. L’attaccante dell’Everton è pronto a volare subito in Italia: ecco tutta la verità sul suo futuro.

In passato è stato accostato anche al Napoli che era alla ricerca di un valido attaccante come alternativa a Victor Osimhen. Ora Beto non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A: all’Everton non riesce a trovare spazio.

Classe 1998, l’ex attaccante dell’Udinese potrebbe essere il nuovo colpo del Torino che cercherà di sostituire Duvan Zapata. Un affare in prestito visto che il club inglese non intende svalutarlo dopo che non è più al centro del progetto dell’Everton.

Nel mirino del Torino c’è anche l’attaccante argentino del Napoli, El Cholito Simeone, ma il presidente De Laurentiis non ha intenzione di cederlo a gennaio. Nelle ultime sfide ha trovato più spazio nella ripresa sostituendo Lukaku che non è apparso pimpante e micidiale in area avversaria come ai tempi dell’Inter.

L’attaccante belga sta soffrendo la marcatura ad uomo dei difensori della Serie A che non gli lasciano più un metro per fare la giocata vincente. Ora tutto può cambiare con il nuovo obiettivo Beto: il suo desiderio è quello di essere protagonista a partire da gennaio in Serie A: un momento decisivo per sognare in grande ancora una volta.

Il top club inglese lo darebbe così soltanto in prestito per valorizzarlo ancora una volta: il Torino ha le idee chiare per rinforzare il reparto offensivo di Vanoli dopo il grave infortunio rimediato da Duvan Zapata. Un nuovo colpo a sorpresa come evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport.