Napoli, ADL infuriato: nuovo attacco a Marotta

Inter-Napoli non finisce più. Ancora nuove polemiche da parte del presidente De Laurentiis: l’attacco a Marotta, l’annuncio sul VAR

Non poteva stare in silenzio: subito è tornato all’attacco il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Pochi minuti fa la società partenopea ha pubblicato un lungo comunicato con le sue dichiarazioni: spunta la nuova polemica contro il presidente dell’Inter Beppe Marotta.

Non finiscono le polemiche in casa Napoli. Un nuovo comunicato stampa da parte del presidente De Laurentiis per intervenire sulla questione VAR: le sue dichiarazioni già ha fatto il giro dei social tra i tifosi partenopei e non solo. Nuova polemica attaccando anche il presidente dell’Inter Beppe Marotta. Un duello a distanza che continuerà anche nei prossimi giorni: ecco tutta la verità.

Napoli, la rabbia di De Laurentiis: vuole cambiare le regole

Il numero uno del club partenopeo ha voluto subito chiarire la sua posizione a distanza di giorni. Dopo l’attacco di Conte ai microfoni di DAZN, è intervenuto anche ADL infuriato per il trattamento ricevuto a San Siro. Le sue dichiarazioni hanno subito lasciato il segno: spunta la nuova polemica nei confronti di Marotta.

Un lungo comunicato pubblicato pochi minuti fa dal presidente De Laurentiis prendendo così di mira anche il presidente dell’Inter: “Ho letto da Los Angeles alcune dichiarazioni di Marotta, a mio avviso fuori luogo. Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c’era”. Successivamente sono arrivate le sue dichiarazioni in soccorso: “Le parole di Conte sono state chiare e sono esattamente quello che io penso e che ho sempre detto: il Var è una grande risorsa per evitare gli errori arbitrali. Non ha alcun senso dire che a volte può intervenire e a volte no. Se c’è un errore arbitrale gli addetti al Var devono chiamare il direttore di gara“.

Il protocollo è ormai chiaro da tempo, ma ora anche ADL ha invocato un cambiamento delle regole per la chiamata al VAR: “Tuttavia, di fronte a episodi eclatanti e a errori palesi, il Var deve intervenire, almeno richiamando l’arbitro alla visione di quanto è accaduto al monitor. Questo per il bene del calcio“.

Il presidente De Laurentiis ha voluto chiarire la sua posizione nei confronti delle regole arbitrali: tutto può cambiare immediatamente proprio per il bene del calcio. Il Napoli vuole farsi sentire nelle sedi opportune: ormai è partito il cambiamento.