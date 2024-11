Napoli, colpo Osimhen: tre calciatori per Conte

Osimhen vuole continuare a far sognare i tifosi del Galatasaray: spunta a sorpresa il maxi affare per l’attaccante nigeriano, ecco la verità

Una rivoluzione possibile già a gennaio in casa Napoli: il presidente De Laurentiis vuole subito pensare alla cessione di Osimhen, tre calciatori nel mirino nel maxi affare per l’attaccante nigeriano.

Victor Osimhen è diventato il faro del Galatasaray segnando gol importanti. A gennaio potrebbe arrivare il colpo di scena con tanti top club d’Europa sulle tracce dell’attaccante nigeriano: l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis. In Turchia è arrivato soltanto in prestito, ma il cartellino appartiene ancora al Napoli che cercherà di massimizzare dalla sua cessione eccellente.

Dopo il grave infortunio rimediato da Icardi, ora Osimhen cercherà di essere il simbolo della squadra turca: spunta il retroscena per il suo futuro, subito tre calciatori per Conte.

Napoli, maxi affare Osimhen: il retroscena dalla Turchia

Un nuovo affare da urlo in ottica futura per l’attaccante nigeriano: il Napoli ha le idee chiare, sarà addio a titolo definitivo. Spunta il nuovo colpo a sorpresa per il presidente De Laurentiis.

Come svelato dal portale turco Milliyet, il Galatasaray starebbe pensando ad un maxi affare per Osimhen: i turchi potrebbero mettere sul tavolo i cartellini di Davinson Sanchez, Baris Alper Yilmaz o Yunus Akgün. L’attaccante nigeriano ha conquistato il cuore dei tifosi in poco tempo grazie ai tanti gol già messi a segno con la maglia del Galatasaray.

Il Napoli cercherà di pensare all’addio a titolo definitivo dell’ex attaccante del Napoli, tornato a gioire in Turchia. Un nuovo intreccio di calciomercato tutto da seguire nelle prossime settimane. Osimhen è voglioso di continuare la sua storia d’amore con il Galatasaray: è stato amore a prima vista tra le parti. Dopo l’addio alla maglia azzurra, il nigeriano vuole regalare nuovi trionfi alla squadra turca impegnata anche in Europa League.

Le prossime settimane saranno decisive per quanto riguarda la cessione da urlo di Osimhen: il presidente De Laurentiis dovrà scegliere la miglior soluzione possibile. Ormai ci siamo per il suo addio a titolo definitivo: il club turco lo vorrebbe acquistare subito a gennaio per continuare insieme la storia d’amore. Gennaio sarà un mese decisivo per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante nigeriano che vuole segnare ancora gol importanti con la maglia del Galatasaray. Tre colpi in casa Napoli per Conte.