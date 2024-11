Roma: niente Ranieri, chi ci sarà in panchina contro il Napoli

Si parla tanto del ritorno di Ranieri sulla panchina della Roma. Il tecnico potrebbe a sorpresa avere un ruolo differente e far guidare i giallorossi un altro profilo

Claudio Ranieri ritorna a Roma, ma potrebbe farlo con un ruolo differente. Si parla tanto della possibilità di affidare la panchina al tecnico di Testaccio. Una ipotesi da non escludere considerato anche i diversi no ricevuti dai Friedkin. Esiste, però, una seconda idea rilanciata dal giornalista Ilario Di Giovanbattista sui social. Ovvero l’ex Cagliari come direttore tecnico e alla guida del club giallorosso un profilo differente.

Su questo le certezze le si avranno solo dopo l’incontro con i Friedkin. Ranieri in più di un’occasione ha sottolineato come da parte sua alla Roma non si può mai dire di no. Resta da capire se la chiamata giallorossa lo porterà a rivedere la sua posizione di non allenare più oppure magari ricoprire un ruolo differente da quello precedente.

Roma: nuovo ruolo per Ranieri e sorpresa in panchina

Claudio Ranieri è pronto a tornare alla Roma. Il tecnico di Testaccio ha più volte sottolineato come solo per i giallorossi è disposto a rivedere i suoi piani ed è così anche questa volta. Niente più ritiro dal mondo del calcio, ma una nuova esperienza nella società capitolina e nella squadra che lui tifa sin da bambino. In molti sono convinti che a lui gli sarà affidata la guida della squadra, ma c’è una ipotesi avanzata da Ilario Di Giovambattista da non sottovalutare.

Stiamo parlando di un Ranieri come direttore tecnico e De Rossi in panchina. Come sappiamo l’ex capitano giallorosso non ha mai chiuso ad un ritorno a Trigoria anche se i Friedkin non hanno mai realmente pensato a lui per il post Juric. Ma il ritorno dell’ex Cagliari potrebbe comunque aprire ad una nuova esperienza con DDR alla guida della squadra. Naturalmente per ora l’ipotesi principale resta la prima, ma vedremo cosa succederà in futuro.

Ad oggi abbiamo una certezza: contro il Napoli in panchina della Roma siederà uno tra Ranieri e De Rossi. Il primo è il grande favorito per diversi motivi, ma c’è la possibilità di un ruolo da direttore tecnico e l’ex allenatore giallorosso pronto a tornare visto che è ancora sotto contratto. Vedremo nelle prossime ore cosa succederà, ma la scelta è ormai fatta.