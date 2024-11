Napoli: scambio con il Torino, Simeone la chiave

Il Torino non molla la pista Simeone e l’attaccante argentino potrebbe rappresentare la chiave per piazzare un colpo in entrata. I dettagli

Simeone è sempre più vicino a lasciare il Napoli. L’argentino, come ormai sappiamo, non si sta trovando alla perfezione negli schemi di Antonio Conte e l’ipotesi di una cessione a gennaio per trovare maggiore continuità è assolutamente reale. L’obiettivo del Cholito è quello di tornare ai tempi di Firenze e per farlo c’è bisogno di avere più spazio.

Stando a quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il Torino è sulle tracce di Simeone ormai da tempo e non ha nessuna intenzione di mollare la pista che porta al Cholito. Da parte del Napoli nessuna chiusura a questo trasferimento durante il calciomercato invernale, ma non è da escludere che i partenopei possano comunque piazzare un colpo in entrata in ottica futura sfruttando questo interesse. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi anche se presto si potrebbe passare in quello di idee concrete.

Il Napoli lavora per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Conte e dal Torino potrebbe essere piazzato un colpo anche in ottica futura. Il giocatore interessa molto a Manna e i partenopei potrebbero giocarsi anche la carta Simeone per cercare di anticipare la concorrenza e piazzare un colpo importante in ottica futura.

Gli azzurri ormai da tempo seguono da vicino il talento del Torino Njie. Una operazione che non si preannuncia assolutamente semplice considerato anche il fatto che c’è una concorrenza importante. Non è da escludere che il Napoli possa magari mettere nell’operazione Simeone una sorta di opzione o di diritto di acquisto in ottica calciomercato estivo. Una cosa non sicuramente nuova, ma destinata magari anche a portare i granata a spendere meno nel prendere il Cholito.

Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. Sicuramente Njie è un obiettivo del Napoli in ottica calciomercato estivo e Simeone rappresenta una carta giusta per cercare di arrivare prima della concorrenza. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se si potrà oppure no arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Di certo si tratta di una vicenda che terrà banco ancora per diverso tempo e vedremo cosa accadrà in una trattativa che sin da ora si preannuncia complicata.