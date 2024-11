Napoli: colpo a centrocampo, Manna lo prende in Olanda

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Gli occhi di Manna sono in Olanda e presto Conte potrebbe avere un rinforzo importante

È un Napoli che guarda con attenzione anche all’estero per rinforzare la rosa. Antonio Conte in più di un’occasione ha confermato la necessità di avere dei rinforzi per alzare la qualità della squadra. Molto probabilmente si suddividerà il lavoro di Manna in due fasi: nella prima si proverà a colmare le lacune presenti a gennaio. La seconda è proiettata a giugno con l’obiettivo di portare alla corte del tecnico leccese giocatori importanti e magari anche delle scommesse da vincere.

E di questa categoria potrebbe far parte il centrocampista che il Napoli sta seguendo da vicino ormai da diverse settimane. Manna guarda con attenzione al campionato olandese per rendere la rosa ancora più forte. Non è da escludere che si possa fare un tentativo per capire l’eventuale fattibilità dell’operazione durante il calciomercato invernale. Ma le cifre fanno pensare più ad un qualcosa da chiudere in estate.

Calciomercato Napoli: Manna guarda in Olanda, rinforzo a centrocampo

ADL non ha mai chiuso la porta all’arrivo di giocatori magari non tanto conosciuti, ma comunque di qualità. Un’occasione per fare anche una plusvalenza in futuro. Per questo motivo Manna sta guardando con attenzione al campionato olandese dove c’è un nome che stuzzica molto la dirigenza partenopea.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il nome sul taccuino di Manna è quello di Kenneth Taylor dell’Ajax. Parliamo di un giocatore importante per quanto riguarda gli olandesi visti i suoi sei gol e quattro assist in 21 presenze. Numeri che confermano la qualità e il talento del classe 2002. Un rinforzo che quindi alzerebbe molto la qualità della rosa di Conte, ma ad oggi resta una operazione difficile da chiudere durante il calciomercato soprattutto senza uscite.

L’Ajax, infatti, chiede almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il proprio giocatore. Una cifra non sicuramente facile da spendere durante il calciomercato invernale soprattutto se non ci saranno uscite importanti. Ma Taylor resta una idea concreta soprattutto per l’estate quando saranno diversi i giocatori che lasceranno il Napoli. Vedremo se comunque ci saranno le opportunità di chiudere questa operazione oppure si la concorrenza non consentirà di portare a termine questo affare.